Filho de Isabeli Fontana e Henri Castelli faz rara aparição pública com a mãe

A modelo Isabeli Fontana aproveitou o segundo dia do festival de música The Town, em São Paulo, ao lado do filho caçula; veja fotos!
Isabeli Fontana aproveitou o segundo dia de The Town, realizado neste domingo, 7, em ótima companhia! A modelo marcou presença no Autódromo de Interlagos ao lado do filho caçula, Lucas Fontana, de 18 anos. O jovem é fruto da antiga união da estrela com o ator Henri Castelli.
Para curtir o festival de música, Isabeli apostou em um look all black composto por uma jaqueta, meia-calça arrastão e coturno. O herdeiro mais novo da famosa também escolheu peças na cor preta: uma calça, camiseta e jaqueta. O diferencial da produção de Lucas foi marcado por uma faixa verde no cabelo.
Esbanjando simpatia, mãe e filho fizeram poses para os fotógrafos presentes. Vale lembrar que além de Lucas, Isabeli Fontana também é mãe de Zion Fontana, de 21 anos, de sua antiga relação com Álvaro Jacomossi. Atualmente, a modelo é casada com o cantor Di Ferrero, vocalista da banda NX Zero.
Veja as fotos de Isabeli Fontana e Lucas Fontana:
Em maio deste ano, Isabeli Fontana celebrou a nova conquista de seu filho caçula, Lucas Fontana. Em uma publicação nas redes sociais, a modelo festejou a formatura do herdeiro.
No post, ela mostrou o momento em que entrega uma rosa branca para o rapaz. Em seguida, o abraça e lhe dá um beijo. "Eu te amo", diz ela. "Eu também te amo", responde Lucas. "Meu bebê graduou", escreveu ela na legenda.
Na sequência, ela compartilhou uma imagem em que o jovem aparece usando uma beca e um capelo azul, típico de cerimônias de formatura. Ele segura uma rosa branca que ganhou da mãe. Ao fundo, ela adicionou a canção We Are the Champions.
Em dezembro de 2024, o ator Henri Castelli aproveitou as festas de fim de ano para realizar uma viagem ao lado do filho, Lucas Fontana. Na ocasião, o artista revelou que os dois desembarcaram em Miami, nos Estados Unidos, e estão curtindo bastante as férias.
Por meio das redes sociais, Henri compartilhou uma foto rara com o jovem e celebrou o momento especial entre pai e filho. "É tão bom ter você ao meu lado, meu melhor amigo! Nunca imaginei estar em Miami, só nós dois, na praia, como os melhores amigos que somos! Te amo filho", escreveu o ator na legenda.
Vale lembrar que além de Lucas Fontana, Henri Castelli também é pai de Maria Eduarda, de 10 anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Juliana Despirito.
Ver essa foto no Instagram
JÉSSICA REIS
Veja o vídeo
