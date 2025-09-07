CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Filho de Isabeli Fontana e Henri Castelli faz rara aparição pública com a mãe
Atualidades / Evento

Filho de Isabeli Fontana e Henri Castelli faz rara aparição pública com a mãe

A modelo Isabeli Fontana aproveitou o segundo dia do festival de música The Town, em São Paulo, ao lado do filho caçula; veja fotos!

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 07/09/2025, às 18h16

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Isabeli Fontana curte The Town com o filho, Lucas
Isabeli Fontana curte The Town com o filho, Lucas - Foto: Webert Belicio / Agnews

Isabeli Fontana aproveitou o segundo dia de The Town, realizado neste domingo, 7, em ótima companhia! A modelo marcou presença no Autódromo de Interlagos ao lado do filho caçula, Lucas Fontana, de 18 anos. O jovem é fruto da antiga união da estrela com o ator Henri Castelli.

Para curtir o festival de música, Isabeli apostou em um look all black composto por uma jaqueta, meia-calça arrastão e coturno. O herdeiro mais novo da famosa também escolheu peças na cor preta: uma calça, camiseta e jaqueta. O diferencial da produção de Lucas foi marcado por uma faixa verde no cabelo.

Esbanjando simpatia, mãe e filho fizeram poses para os fotógrafos presentes. Vale lembrar que além de Lucas, Isabeli Fontana também é mãe de Zion Fontana, de 21 anos, de sua antiga relação com Álvaro Jacomossi. Atualmente, a modelo é casada com o cantor Di Ferrero, vocalista da banda NX Zero.

Veja as fotos de Isabeli Fontana e Lucas Fontana:

Isabeli Fontana e o filho, Lucas Fontana - Foto: Webert Belicio / Agnews
Isabeli Fontana e o filho, Lucas Fontana - Foto: Webert Belicio / Agnews
Isabeli Fontana no The Town - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Isabeli Fontana no The Town - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Lucas Fontana no The Town - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Lucas Fontana no The Town - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Isabeli Fontana e o filho, Lucas Fontana - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News
Isabeli Fontana e o filho, Lucas Fontana - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News

Isabeli Fontana comemora conquista do filho

Em maio deste ano, Isabeli Fontana celebrou a nova conquista de seu filho caçula, Lucas Fontana. Em uma publicação nas redes sociais, a modelo festejou a formatura do herdeiro.

No post, ela mostrou o momento em que entrega uma rosa branca para o rapaz. Em seguida, o abraça e lhe dá um beijo. "Eu te amo", diz ela. "Eu também te amo", responde Lucas. "Meu bebê graduou", escreveu ela na legenda.

Na sequência, ela compartilhou uma imagem em que o jovem aparece usando uma beca e um capelo azul, típico de cerimônias de formatura. Ele segura uma rosa branca que ganhou da mãe. Ao fundo, ela adicionou a canção We Are the Champions.

Lucas, filho de Isabeli Fontana - Reprodução/Instagram
Lucas, filho de Isabeli Fontana - Reprodução/Instagram

Henri Castelli divide foto rara ao lado do filho em viagem

Em dezembro de 2024, o ator Henri Castelli aproveitou as festas de fim de ano para realizar uma viagem ao lado do filho, Lucas Fontana. Na ocasião, o artista revelou que os dois desembarcaram em Miami, nos Estados Unidos, e estão curtindo bastante as férias.

Por meio das redes sociais, Henri compartilhou uma foto rara com o jovem e celebrou o momento especial entre pai e filho. "É tão bom ter você ao meu lado, meu melhor amigo! Nunca imaginei estar em Miami, só nós dois, na praia, como os melhores amigos que somos! Te amo filho", escreveu o ator na legenda.

Vale lembrar que além de Lucas Fontana, Henri Castelli também é pai de Maria Eduarda, de 10 anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Juliana Despirito.

Leia tambémEles cresceram! Filhos de Isabeli Fontana surgem enormes em foto com a mãe 

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Isabeli FontanaLucas Fontana
Isabeli Fontana Isabeli Fontana  

Leia também

Canonização

Mãe de Carlo Acutis esteve em missa de canonização do filho - Foto: Site Carlo Acutis / e Reprodução / Vatican News

Carlo Acutis: veja a reação da mãe ao ver o jovem ser canonizado no Vaticano

Eita!

Margareth, Virginia e Paolla Oliveira - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Virginia reage ao comentário de Paolla Oliveira sobre a influenciadora

JÉSSICA REIS

Jéssica Reis segue carreira de cantora - Foto: Reprodução/Instagram

Filha de João Paulo abre o coração e revela como decidiu seguir os passos do pai: 'Me chamou'

Vida pessoal

João Guilherme e Bruna Marquezine - Foto: Thiago Duran / Brazil News / e Thiago Martins / AgNews

João Guilherme abre o jogo sobre vida amorosa após flagra com Bruna Marquezine

Veja o vídeo

Viviane Pena, João Gomes e Ary Mirelle - Foto: Reprodução/Instagram

Prefeita dispara após João Gomes cancelar show por parto do filho: 'Não teve responsabilidade'

Família

Mila e Yudi Tamashiro - Foto: Reprodução/Instagram

Yudi Tamashiro explica por que escolheu Japão como destino para cumprir 'chamado'

Últimas notícias

Lexa e Ricardo ViannaLexa revela local onde se casará com Ricardo Vianna: 'Felizes'
João Gomes e Ary Mirelle com o filho mais velho, JorgeVÍDEO: João Gomes mostra o primeiro encontro dos dois filhos
Isabeli Fontana curte The Town com o filho, LucasFilho de Isabeli Fontana e Henri Castelli faz rara aparição pública com a mãe
Xuxa exibiu resultado de transplante capilar na chegada à festa de Luciano HuckXuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados
Mãe de Carlo Acutis esteve em missa de canonização do filhoCarlo Acutis: veja a reação da mãe ao ver o jovem ser canonizado no Vaticano
Nasce Joaquim, segundo filho de João Gomes e Ary MirelleAry Mirelle e João Gomes mostram as primeiras fotos do filho recém-nascido
Stéfani Bays está processando hospital após cicatrizApós acidente cirúrgico, Stéfani Bays mostra cicatriz e especialista explica tratamento: 'Depende do tipo'
Margareth, Virginia e Paolla OliveiraMãe de Virginia reage ao comentário de Paolla Oliveira sobre a influenciadora
Cody Hively ficou quase um mês internadoMédico alerta para doença que deixou ator paralisado e já atingiu Gianecchini: 'Rigidez'
Sabrina Sato e o pai, Omar RahalPai de Sabrina Sato recebe alta hospitalar após passar por duas cirurgias
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade