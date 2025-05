Isabeli Fontana comemora conquista de Lucas, seu filho com Henri Castelli

Isabeli Fontana está radiante com a nova conquista de seu filho, Lucas Fontana, de 18 anos, de seu antigo relacionamento com Henri Castelli

A modelo Isabeli Fontana está radiante com a nova conquista de seu filho, Lucas Fontana, de 18 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Henri Castelli. Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 23 ela celebrou a formatura do herdeiro.

No post, ela mostrou o momento em que entrega uma rosa branca para o rapaz. Em seguida, o abraça e lhe dá um beijo. "Eu te amo", diz ela. "Eu também te amo", responde Lucas. "Meu bebê graduou", escreveu ela na legenda.

Em seguida, ela compartilhou uma imagem em que o jovem aparece usando uma beca e um capelo azul, típico de cerimônias de formatura. Ele segura uma rosa branca que ganhou da mãe. Ao fundo, ela adicionou a canção We Are the Champions.

Filho de Isabeli Fontana se forma - Foto: Reprodução/Instagram

Filhos de Isabeli Fontana surgem enormes em foto com a mãe

Recentemente, Isabeli Fontana fez uma rara aparição em público com seus dois filhos, Lucas, de 18 anos, e Zion, de 22 anos. Ela levou os filhos para assistirem ao show do padrasto, o cantor Di Ferrero, em São Paulo.

Nos bastidores do evento, a mãe posou ao lado dos filhos, que chamaram atenção pelo quanto cresceram. Já adolescentes, os dois apareceram bem altos ao lado dela. Vale lembrar que Zion é fruto do antigo casamento da modelo com Álvaro Jacomossi e Lucas nasceu do relacionamento dela com o ator Henri Castelli. Veja as fotos!

Em outro momento, ela compartilhou um vídeo ao lado de Lucas. Na legenda, a própria modelo falou sobre como os dois são parecidos fisicamente. "Um caso de família! Meu gêmeo... meu filho... mamãe orgulhosa", escreveu ela.

Leia também: Isabeli Fontana fala sobre desafios da maternidade e escolha do filho pelas passarelas: 'Feeling para moda'