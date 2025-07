Irmão de Preta Gil resgata vídeo emocionante: 'Vai ser dura a caminhada sem você'

Um dos irmãos de Preta Gil, o músico José Gil se despediu da familiar com uma homenagem emocionante; cantora faleceu aos 50 anos

O músico José Gil, um dos irmãos de Preta Gil, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 21, para publicar uma homenagem à cantora. A artista faleceu aos 50 anos em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra um câncer no intestino.

O integrante do grupo 'Gilsons' resgatou o vídeo do dia em que Preta se apresentou ao lado do pai, Gilberto Gil, em um dos shows da turnê 'Tempo Rei', em São Paulo. Na ocasião, a cantora subiu ao palco e cantou a música 'Drão' junto com o veterano.

O momento entre pai e filha, que emocionou o público presente na apresentação e também nas redes sociais, aconteceu em abril deste ano, poucos dias antes de Preta Gil seguir para os Estados Unidos em busca de um tratamento experimental contra a doença.

" Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão. Morre, nasce, trigo. Vive, morre, pão. Vai ser dura a caminhada sem você, minha irmã. Te amo aqui ou em qualquer lugar ", escreveu José Gil na legenda da postagem.

Além do músico, Bela Gil também publicou uma homenagem emocionante a Preta: "Minha maior grande perda! Minha eterna inspiração e alegria", disse a apresentadora ao resgatar uma imagem de sua infância ao lado da irmã.

Quem é a mãe de Preta Gil? Conheça Sandra Gadelha

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, a cantora Preta Gil morreu aos 50 anos de idade no domingo, 20. A mãe dela já perdeu dois filhos: Pedro e Preta. Relembre mais sobre a mãe da artista:

Sandra Gadelha se casou com Gilberto Gil em 1969 e eles tiveram três filhos: Pedro, Preta e Maria. Os dois foram juntos para o exílio em Londres e se separaram em 1980.

Pedro morreu em 1990 ao sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro. Agora, Sandra perde mais uma filha: Preta Gil, que morreu em decorrência do câncer. A mãe da cantora é irmã de Dedé Veloso, que foi a primeira mulher de Caetano Veloso. Ela foi a inspiração de Gilberto Gil para a música Drão, que traz o apelido dela no título.

