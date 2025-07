Família de Preta Gil se reúne no velório da cantora

Família de Preta Gil se despede da cantora com muita emoção durante o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

A família da cantora Preta Gil prestou as últimas homenagens para a cantora nesta sexta-feira, 25, durante o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Vários parentes marcaram presença no local para se despedirem da cantora, que faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos.

O filho da artista, Francisco Gil, de 30 anos, foi um dos primeiros a chegar ao velório da mãe. Ele viveu um momento sozinho ao lado do caixão dela para dar o seu último adeus e foi consolado por amigos e pela namorada, a ex-BBB Alane Dias.

Francisco Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Logo depois, outros familiares chegaram ao local, como a sobrinha Flor Gil, e os irmãos da cantora, como Maria Gil, José Gil e Bela Gil.

Flor Gil - Foto: Agnews

Maria Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

José Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

Os pais de Preta Gil, Gilberto Gil e Sandra Gadelha, chegaram ao local do velório no início da tarde, depois que o local ficou restrito apenas para a família. Eles chegaram acompanhados de outros parentes e amigos próximos.

Gilberto Gil e família - Fotos: AgNews

Gilberto Gil e família - Fotos: AgNews

Gilberto Gil e família - Fotos: AgNews

Gilberto Gil e família - Fotos: AgNews

Além da família de sangue, Preta Gil também teve a despedida da família do coração, que eram seus amigos mais próximos. Malu Barbosa e Ju de Paula, que foram as amigas que estavam com ela em Nova York, se emocionaram ao vê-la no caixão.

Enquanto o velório acontecia no Rio de Janeiro, Gominho, grande amigo dela, estava em São Paulo para participar do programa Mais Você, da Globo, e exaltar a vida da amiga. Logo depois da gravação, ele viajou até o Rio de Janeiro e foi ao velório da amiga.

Gominho no velório de Preta Gil -Foto: Roberto Filho / Brazil News

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

