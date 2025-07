Irmã de coração de Preta Gil lamenta o primeiro aniversário sem a cantora: 'Respiro fundo'

"Irmã de coração" de Preta Gil, Marina Morena relembrou nesta quarta-feira, 23, dia do seu aniversário, um momento com a cantora

"Irmã de coração" de Preta Gil, Marina Morena usou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, dia do seu aniversário, para relembrar um momento especial ao lado da cantora. A artista estava em Washington desde maio deste ano para iniciar um tratamento experimental contra o câncer, mas não resistiu e faleceu no último domingo, 20.

Na publicação, ela resgatou momentos especiais que viveu ao lado da artista. "Hoje é o meu aniversário. Não tão feliz, respiro fundo e agradeço por ter vivido tantos aniversários ao seu lado", escreveu ela, que recebeu o apoio de amigos famosos.

"Saúde , paz e muitos anos de vida. Linda e valiosa", escreveu Nicole Bahls. "Vocês não saem dos meus pensamentos. Amo muito vocês", declarou Sabrina Sato. "Parabéns Mari!! Ela tá comemorando com você sempre. Te amo", comentou Maria Gil.

Já Carolina Dieckmmann repostou a publicação e desejou: "Feliz aniversário, irmã Marina! Sua luz, seu amor são preciosos demais... Que sua vida seja celebrada. Eu te celebro! Obrigada por tudo". Vale lembrar que Marina cresceu com a família Gil e era considerada como uma irmã por Preta.

Família de Preta Gil revela a data e o horário do velório

Na noite desta terça-feira, 22, a família da cantora Preta Gil divulgou a data e o horário do velório da artista. O último adeus para a estrela acontecerá na sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O velório será aberto ao público das 9h às 13h. “Celebraremos sua vida, arte e legado”, informaram no comunicado oficial.

Qual é a história do nome verdadeiro de Preta Gil?

Filha do cantor com Sandra Gadelha, Preta nasceu em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro, e desde a gestação já tinha o nome escolhido. No entanto, ao chegar ao cartório, Gil enfrentou resistência para registrar oficialmente a filha com o nome “Preta”.

“Na minha casa, Preta se tornou nome próprio. Quando fui fazer o registro da Preta Gil, eu falei para a moça registrar Preta. Ela perguntou: ‘Preta?’ Eu disse: ‘Sim. Se for Branca, Bianca, Clara, pode? Acho que a senhora já registrou muitas’. Aí ela colocou”, relembrou Gilberto Gil em uma publicação nas redes sociais, em dezembro de 2021.

