CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Ingrid Guimarães comove ao se despedir da avó: 'Viveu cercada de amor'
Atualidades / Luto!

Ingrid Guimarães comove ao se despedir da avó: 'Viveu cercada de amor'

A atriz Ingrid Guimarães prestou uma homenagem emocionante à avó, Dona Assima, que faleceu aos 103 anos: 'Vai com Deus'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 14h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ingrid Guimarães lamenta morte da avó, Dona Assima
Ingrid Guimarães lamenta morte da avó, Dona Assima - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para dividir uma triste notícia com os seguidores: o falecimento de sua avó, Dona Assima. Em seu perfil oficial, a artista resgatou algumas fotos especiais e prestou uma homenagem emocionante à familiar, que partiu aos 103 anos.

Em seu texto de despedida, Ingrid descreveu a avó como uma mulher forte, dedicada e sempre presente. A atriz ainda relembrou momentos marcantes vividos ao lado de Dona Assima, como a ida das duas ao Rock In Rio em 1985.

"Minha vozinha se foi. Viveu muito e cercada de amor. Minha avó foi uma daquelas mulheres que dedicava todo seu tempo aos seus. Filha de libanês, passou a vida reunindo a família em volta da mesa com seus kibes, esfirras e pães de queijo. Quando meus pais viajavam, ela mudava lá pra casa. Quando vinham as amigas, ela cozinhava. Tinha o prazer de ver a gente comer algo que ela preparou", iniciou a famosa.

"Em 1985 levou eu e Astrid Guimarães [irmã de Ingrid] pra ver o Queen no Rock in Rio. Me lembro das perninhas dela afundando na lama da chuva que caiu. Ela era amorosa, mas brava, cheia de personalidade. Era louca por novelas. Me lembro de querer muito fazer uma pra ela me ver. Ela contava pra todo mundo na feira que eu estava na novela (e ai de quem não me reconhecia!). Fica aqui minha homenagem a essa mulher tão presente na vida da gente. Foi um privilégio ter avó até hoje! Vai com Deus, Dona Assima", finalizou Ingrid Guimarães.

Ingrid Guimarães com a avó, Dona Assima, e a irmã, Astrid - Foto: Reprodução / Instagram
Ingrid Guimarães com a avó, Dona Assima, e a irmã, Astrid - Foto: Reprodução / Instagram
Avó de Ingrid Guimarães, Dona Assima - Foto: Reprodução / Instagram
Avó de Ingrid Guimarães, Dona Assima - Foto: Reprodução / Instagram

Ingrid Guimarães comemorou 103 da avó em maio

Em maio deste ano, Ingrid Guimarães desembarcou em Goiânia, Goiás, sua cidade natal, para festejar os 103 anos de sua avó. Por meio das redes sociais, a artista compartilhou com o público alguns registros especiais de sua estadia no local.

Em meio aos cliques, Ingrid selecionou duas fotos com a avó: na primeira imagem, ela aparece sentada em uma sala de estar junto com a idosa, que foi fotografada de costas; já o outro registro trata-se de um vídeo da atriz fazendo carinho em uma das mãos da familiar.

"Coisa boa é vó, casa de vó, cheirinho de vó… 103 anos de vida e puro amor. Voltar pra Goiânia e reencontrar minha turma é sempre um retorno pra minha infância e história. Tem coisa melhor? Tem não", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Ingrid Guimarães se despediu da sogra recentemente

Ainda em maio, Ingrid Guimarães contou que sua sogra havia falecido. Em homenagem à mãe do marido, Renê Machado, a atriz publicou uma sequência de registros especiais da família ao lado da idosa e destacou o enorme carinho que a sogra sentia pela neta, Clara Guimarães Machado.

"Minha sogra querida se foi. A avó mais coruja que já conheci. Clara era a paixão dela. Vamos morrer de saudades", lamentou ela na legenda de uma das postagens. Em seguida, Ingrid Guimarães resgatou um clique de uma festa em família e recordou a ótima relação que as duas possuíam.

"A mais animada do Natal. Me ligava do nada e dizia ‘filhinha, eu te amo’. A gente vai sentir muito a sua falta, vovó", escreveu a atriz, por fim.

Leia também: Marido de Ingrid Guimarães faz rara aparição em fotos com a atriz

Sogra de Ingrid Guimarães faleceu em maio deste ano - Foto: Reprodução / Instagram
Sogra de Ingrid Guimarães faleceu em maio deste ano - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Ingrid Guimarães
Ingrid Guimarães Ingrid Guimarães   

Leia também

Casamento

Ana Paula Siebert e Roberto Justus - Foto: Reprodução / YouTube

Roberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’

Relacionamento

Victória Miranda e Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

Apontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira

PAIXÃO PELO QUE FAZ

Lorena Queiroz destaca paixão por atuar e ser influenciadora digital - Foto: Reprodução/CARAS Brasil

Lorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'

ENTREVISTA

No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro Viradalata - Foto: Reprodução/CARAS TV

Daniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'

Divórcio

Bruno Silva e Andressa - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de Bruno Silva anuncia separação e faz desabafo nas redes

Recuperação

Sabrina Sato e o pai - Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após cirurgia e alerta: 'Façam'

Últimas notícias

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperadoMédico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
Ana Paula Siebert e Roberto JustusRoberto Justus revela resposta afiada da esposa para amigo dele: ‘É verdade’
Caetano Veloso e policial militar durante blitzDurante blitz, Caetano Veloso e Paula Lavigne recebem beijo de policial
Noivado de Taylor Swift e Travis KelceSaiba o valor do anel de noivado de Taylor Swift
Victória Miranda e Luan PereiraApontada como affair de Zé Felipe, modelo aparece ao lado de Luan Pereira
Rafael MottaEx-deputado federal está em coma após acidente de kitesurf em Natal
Ângela Vieira e Matheus NachtergaeleEstreia de O Balé Que Você Não Vê no Rio de Janeiro reúne famosos e celebra a dança afro-brasileira
Walcyr CarrascoWalcyr Carrasco fala sobre pressão e novos projetos na tv
Lorena Queiroz destaca paixão por atuar e ser influenciadora digitalLorena Queiroz confessa grande paixão na carreira: 'Quem eu sou de verdade'
No mês de julho, Daniela Aedo realizou apresentação no Brasil, no Teatro ViradalataDaniela Aedo, de Carinha de Anjo, revela maiores paixões no Brasil: 'Eu gosto muito!'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade