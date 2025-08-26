Ingrid Guimarães comove ao se despedir da avó: 'Viveu cercada de amor'

A atriz Ingrid Guimarães prestou uma homenagem emocionante à avó, Dona Assima, que faleceu aos 103 anos: 'Vai com Deus'

A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para dividir uma triste notícia com os seguidores: o falecimento de sua avó, Dona Assima. Em seu perfil oficial, a artista resgatou algumas fotos especiais e prestou uma homenagem emocionante à familiar, que partiu aos 103 anos.

Em seu texto de despedida, Ingrid descreveu a avó como uma mulher forte, dedicada e sempre presente. A atriz ainda relembrou momentos marcantes vividos ao lado de Dona Assima, como a ida das duas ao Rock In Rio em 1985.

" Minha vozinha se foi. Viveu muito e cercada de amor. Minha avó foi uma daquelas mulheres que dedicava todo seu tempo aos seus. Filha de libanês, passou a vida reunindo a família em volta da mesa com seus kibes, esfirras e pães de queijo. Quando meus pais viajavam, ela mudava lá pra casa. Quando vinham as amigas, ela cozinhava. Tinha o prazer de ver a gente comer algo que ela preparou", iniciou a famosa.

"Em 1985 levou eu e Astrid Guimarães [irmã de Ingrid] pra ver o Queen no Rock in Rio. Me lembro das perninhas dela afundando na lama da chuva que caiu. Ela era amorosa, mas brava, cheia de personalidade. Era louca por novelas. Me lembro de querer muito fazer uma pra ela me ver. Ela contava pra todo mundo na feira que eu estava na novela (e ai de quem não me reconhecia!). Fica aqui minha homenagem a essa mulher tão presente na vida da gente. Foi um privilégio ter avó até hoje! Vai com Deus, Dona Assima ", finalizou Ingrid Guimarães.

Ingrid Guimarães com a avó, Dona Assima, e a irmã, Astrid - Foto: Reprodução / Instagram

Avó de Ingrid Guimarães, Dona Assima - Foto: Reprodução / Instagram

Ingrid Guimarães comemorou 103 da avó em maio

Em maio deste ano, Ingrid Guimarães desembarcou em Goiânia, Goiás, sua cidade natal, para festejar os 103 anos de sua avó. Por meio das redes sociais, a artista compartilhou com o público alguns registros especiais de sua estadia no local.

Em meio aos cliques, Ingrid selecionou duas fotos com a avó: na primeira imagem, ela aparece sentada em uma sala de estar junto com a idosa, que foi fotografada de costas; já o outro registro trata-se de um vídeo da atriz fazendo carinho em uma das mãos da familiar.

"Coisa boa é vó, casa de vó, cheirinho de vó… 103 anos de vida e puro amor. Voltar pra Goiânia e reencontrar minha turma é sempre um retorno pra minha infância e história. Tem coisa melhor? Tem não", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Ingrid Guimarães se despediu da sogra recentemente

Ainda em maio, Ingrid Guimarães contou que sua sogra havia falecido. Em homenagem à mãe do marido, Renê Machado, a atriz publicou uma sequência de registros especiais da família ao lado da idosa e destacou o enorme carinho que a sogra sentia pela neta, Clara Guimarães Machado.

"Minha sogra querida se foi. A avó mais coruja que já conheci. Clara era a paixão dela. Vamos morrer de saudades", lamentou ela na legenda de uma das postagens. Em seguida, Ingrid Guimarães resgatou um clique de uma festa em família e recordou a ótima relação que as duas possuíam.

"A mais animada do Natal. Me ligava do nada e dizia ‘filhinha, eu te amo’. A gente vai sentir muito a sua falta, vovó", escreveu a atriz, por fim.

