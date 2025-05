Ingrid Guimarães festeja 103 anos de vida da avó: 'Puro amor'

Celebração! A atriz Ingrid Guimarães desembarcou em Goiânia para comemorar em família o aniversário de 103 anos de sua avó

A atriz Ingrid Guimarães desembarcou em Goiânia, Goiás, sua cidade natal, para festejar os 103 anos de sua avó. Por meio das redes sociais, a artista compartilhou com o público alguns registros especiais de sua estadia no local.

Em meio aos cliques, Ingrid selecionou duas fotos com a avó: na primeira imagem, ela aparece sentada em uma sala de estar junto com a idosa, que foi fotografada de costas; já o outro registro trata-se de um vídeo da atriz fazendo carinho em uma das mãos da familiar.

" Coisa boa é vó, casa de vó, cheirinho de vó… 103 anos de vida e puro amor. Voltar pra Goiânia e reencontrar minha turma é sempre um retorno pra minha infância e história. Tem coisa melhor? Tem não ", escreveu a famosa na legenda da postagem, que rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários carinhosos dos internautas.

"Ah que delícia! Que benção! Minha avó tem 98! Uma inspiração pra gente né? Me leva um dia?! Amo Goiânia", declarou a atriz e apresentadora Fabiana Karla. "Que maravilha de avó! Quantas bênçãos...", disse uma seguidora. "Que delícia! Parabéns pra sua vovó", desejou outra. "Sua vozinha, lembro tanto! Todo amor pra ela", falou uma terceira.

Confira a publicação de Ingrid Guimarães:

Ingrid Guimarães viraliza ao dar um 'vácuo' na filha

Recentemente, Ingrid Guimarães compartilhou nas redes sociais uma conversa com a filha Clara, de 15, fruto do casamento com Renê Machado, e divertiu amigos e internautas. A humorista publicou um print do bate-papo em que se 'vinga' de uma ignorada da jovem.

"Aquele fim de semana básico de mãe de adolescente. Em homenagem ao dia do filho. Mano, me vinguei!", escreveu Ingrid na legenda do post. Na primeira imagem, a artista envia mensagens para a filha, mas não recebe resposta. "Filha, cadê você? Dê notícias... Clara, me respondee! São quase 16h da tarde. Claraaaaaa!". A artista liga duas vezes para a filha, que não atende. "Você tem mãe, sabia? To indo te buscar"; confira mais detalhes!

