Ingrid Guimarães lamenta morte da sogra: 'Era a paixão dela'

A atriz Ingrid Guimarães resgatou algumas fotos em homenagem de despedida para a sogra, que faleceu nesta sexta-feira, 30

A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 30, para dividir uma triste notícia com o público. Por meio de seu perfil oficial, a artista contou que a sogra acabou falecendo.

Em homenagem à mãe do marido, Renê Machado, Ingrid publicou uma sequência de registros especiais da família ao lado da idosa. A atriz ainda destacou o enorme carinho que a sogra sentia pela neta, Clara Guimarães Machado.

"Minha sogra querida se foi. A avó mais coruja que já conheci. Clara era a paixão dela. Vamos morrer de saudades", lamentou ela na legenda de uma das postagens. Em seguida, Ingrid Guimarães resgatou um clique de uma festa em família e recordou a ótima relação que as duas possuíam.

"A mais animada do Natal. Me ligava do nada e dizia ‘filhinha, eu te amo’. A gente vai sentir muito a sua falta, vovó", escreveu a atriz. Até o momento, a causa da morte da sogra de Ingrid Guimarães não foi revelada.

Confira a homenagem de Ingrid Guimarães para a sogra:

Ingrid Guimarães se despede da sogra - Reprodução/Instagram

Quem é o marido de Ingrid Guimarães?

A atriz Ingrid Guimarães iniciou o romance com o artista plástico Renê Machado em 2006. Os dois, que não se casaram legalmente, vivem em união estável e são pais de Clara, de 15 anos. Discreto, ele costuma fazer raras aparições com a famosa.

Ingrid Guimarães revela que filha quer seguir seus passos

Ingrid Guimarães concilia sua carreira como atriz com a maternidade de Clara, sua filha de 15 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista entrega prioridades na relação, explica a rotina ao lado da herdeira e revela que Clara quer seguir seus passos: "Se inspira em mim"; confira o bate-papo completo com a famosa!

