Marido de Ingrid Guimarães faz rara aparição em fotos com a atriz

Em Lisboa, a atriz Ingrid Guimarães celebrou o aniversário ao lado do marido, René Machado, da filha do casal e de amigos; veja fotos

A atriz Ingrid Guimarães aproveitou a pausa nas gravações de seu novo filme com a amiga e também atriz Mônica Martelli para curtir um passeio em família em Lisboa, Portugal. Além do elenco do longa-metragem, a artista também está acompanhada da filha, Clara, de 15 anos, e do marido, René Machado.

Em seu perfil oficial, Ingrid dividiu com o público uma foto rara do trio em frente a um dos murais do 'LX Factory', espaço conhecido como 'Ilha criativa', que reúne livros, cortiças, calçados, comidas, grafites, esculturas e moda. Além do passeio turístico, a atriz também celebrou a chegada de mais um ano de vida ao lado de familiares e amigos.

"Mesmo longe de casa, meu ‘lar’ esteve ao meu lado. Família, velhos e novos amigos reunidos celebrando à minha vida. Obrigada a todas e todos que estiveram presentes. Obrigada a vocês aqui nos comentários que me fazem sentir tão amada sempre. Pronta pra mais uma volta ao sol", declarou a famosa na legenda do álbum de fotos.

Um registro romântico de Ingrid Guimarães com o marido também foi compartilhado em meio aos cliques. Discreto, René Machado costuma fazer raríssimas aparições em público e usa seu perfil nas redes para publicar imagens de seu trabalho como artista plástico.

Ingrid Guimarães com a filha e o marido - Reprodução/Instagram

Ingrid Guimarães e o marido, René Machado - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ingrid Guimarães (@ingridguimaraes)

Quem é o marido de Ingrid Guimarães? Conheça Renê Machado

Ingrid Guimarães é casada com o artista plástico René Machado. Os dois estão juntos desde 2006 e são pais de Clara, de 15 anos atualmente. Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, a atriz contou detalhes de como conheceu o amado.

"Conheci o René fazendo ‘Cócegas’ [peça], em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui fazer uma peça lá. O músico da minha peça, com quem eu ainda tinha um rolo, disse que tinha um amigo que tinha uma fazenda e ia fazer um almoço pra gente. Esse amigo estava andando de carro e com o cara que ia fazer almoço pra gente, o René estava atravessando a rua com o cachorro na hora e ele chamou", declarou ela.

"Ele sentou do meu lado, começou a contar uma história engraçada, comecei a achar ele divertido. Ele foi ver ‘Cócegas’ e ficou me azarando, mas eu tinha um casinho com o músico. René é ariano, quando ele quer um negócio… O músico perguntou, terminei com ele, chegamos no Rio, René foi visitar a família, marcou comigo, me beijou. Ficamos namorando um ano à distância", completou a atriz.

Leia também: Ingrid Guimarães desabafa sobre ser mãe de adolescente: 'Queria proteger'