Influenciadora revela como descobriu que namorado tinha outra namorada: 'Unidas pelo chifre'

A influenciadora Laura Kurban revelou como descobriu que seu namorado mantinha outro relacionamento há oito anos com Karen Silva
A história de um homem que mantinha dois relacionamentos simultâneos viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Laura Kurban, que se relacionava com ele há três anos, relatou como descobriu que seu namorado mantinha outro relacionamento há oito anos com Karen Silva.
Segundo Laura, os sinais começaram a se intensificar em encontros habituais. "Ele chegou para jantar aqui em casa umas 15h, quando deu 18h ele falou que ia ter um negócio do trabalho para resolver e precisava ir embora. Eu estava acostumada com essas interrupções porque ele é da área de T.I., então sempre tinham algumas demandas fora de hora e ele tinha dois empregos. Então ele sempre justificava algumas ausências por conta disso", explicou.
Após ele ir embora, a mãe de Laura percebeu a situação antes da filha."Filha, o seu namorado tem outra namorada e só você não quer ver", disse a mãe. Laura detalhou ainda que as duas estavam fazendo um propósito de oração que terminaria no dia seguinte.
"Fiquei conversando com ele normalmente. A gente costumava se ver na sexta, depois do trabalho ele passava aqui, mas chegava super atrasado. Nessa sexta-feira não foi diferente, ele chegou aqui, mas eu estava super tranquila, nem reclamei. Estávamos no carro e o telefone dele começou a tocar... quando veio a ligação, apareceu a foto da pessoa que estava ligando e era uma menina", revelou.
Laura detalhou ainda que, durante um encontro, enquanto conversavam no carro, uma ligação do telefone do namorado mostrou a foto de uma mulher, que ele tentou justificar como sendo a esposa de um amigo. "Ele começou a ficar muito nervoso e parou de olhar para mim, ficou paralisado", relatou. Ele admitiu, então, que se tratava de uma ex-namorada com quem mantinha contato há alguns meses, o que levou Laura a terminar o relacionamento.
Após o término, Laura conseguiu localizar Karen Silva nas redes sociais, já que o namorado não possui perfis próprios, e iniciou uma conversa. As duas descobriram que namoravam a mesma pessoa. Após a descoberta, as duas terminaram os relacionamentos e se encontraram para compreender a situação. Além de identificar todas as mentiras do ex-namorado, elas se uniram para gravar vídeos relatando a experiência. "Unidas pelo chifre", brincaram em outra publicação.
Leia também: Ingrid Guimarães viraliza ao dar um ‘vácuo’ na filha: 'Me vinguei'
@kurbanlaura @Karen ♬ Illegal - PinkPantheress @kurbanlaura Respondendo a @Yasmin ♬ som original - laura kurban
REALIZADA E A TODO VAPOR
Ju Knust declara: 'É como se toda a minha trajetória tivesse me preparado para viver esse momento'
|Gabriel Sanches sobre Breno em Dona de Mim: 'Eu consigo entendê-lo'
|Saiba por onde anda a atriz que fez a Tainá na novela A Viagem
|Ingrid Guimarães desabafa ao revelar ter sofrido abortos: 'Tentei até onde pude'
|Thais Carla relata principais transformações após a cirurgia bariátrica
|Influenciadora revela como descobriu que namorado tinha outra namorada: 'Unidas pelo chifre'
|Karoline Lima choca com ‘antes e depois’ de preenchimento que deu errado
|Ju Knust declara: 'É como se toda a minha trajetória tivesse me preparado para viver esse momento'
|O gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe
|Jéssica Ellen explica decisão de não mostrar o filho publicamente: 'Entendi'
|Ex-A Fazenda Nathalia Valente revela porque não mostra o rosto do filho: 'Desnecessários'