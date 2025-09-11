CARAS Brasil
  2. Eliezer e Viih Tube enfrentam sequência de perrengues após viagem romântica
Viagem / GENTE!

Eliezer e Viih Tube enfrentam sequência de perrengues após viagem romântica

A viagem romântica dos influenciadores Eliezer e Viih Tube chega ao fim, e o casal inicia a volta para casa enfrentando alguns perrengues

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/09/2025, às 08h51

Viih Tube e Eliezer
Viih Tube e Eliezer - Foto: Reprodução/Instagram

A viagem romântica dos influenciadores Eliezer e Viih Tube pelas Ilhas Maurício, na África Oriental, chegou ao fim, e o casal iniciou a jornada de volta para casa nesta quarta-feira, 10, enfrentando alguns perrengues no aeroporto: voo atrasado por horas, sem hotel para dormir e descanso improvisado em sofá.

"Sorte do dia: Um passeio de barco misterioso e voo atrasado por horas sem hotel para dormir", comentou Viih Tube ao compartilhar uma foto em que aparece dormindo em um sofá. "Depois de um passeio de barco tão animado, que tal completar o dia?", acrescentou Eliezer. Em seguida, o casal aparece correndo pelo aeroporto, e o influenciador brinca: "Com emoção ou sem emoção? Com, por favor".

O passeio de barco

Antes de voltarem para casa, Eliezer convidou a esposa para um passeio em alto mar, com direito a brunch, para avistar golfinhos e baleias. Durante o trajeto, o barco ficou sem combustível, e a influenciadora se incomodou com o cabelo bagunçado pelo vento. Apesar disso, o casal conseguiu observar os animais.

Após um seguidor dizer que o passeio seria "trollagem", Eli revelou sua intenção. "Meu plano era no pôr-do-sol refazer o pedido de casamento com uma declaração de amor, mas ela quis terminar o passeio depois de duas horas", contou ele.

Eliezer se revolta ao ver crítica sobre bumbum de Viih Tube

Ainda durante a viagem, ao se deparar com uma internauta criticando o bumbum da esposa, o influenciador reagiu e compartilhou o print nos stories. Eliezer contou que visitou o perfil da pessoa para descobrir quem ela era.

"A moça coloca na bio que é Filha do Rei, fala de plantio e colheita e cita versículo da Bíblia e tá na internet falando da bunda da minha mulher. É muito versículo, pouco Deus", rebateu o empresário ao ver a mulher falando mal de sua companheira.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

