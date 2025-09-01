CARAS Brasil
  2. Lucas Guimarães fala da traição de Carlinhos Maia: ‘Se cure desses traumas’
Atualidades / Repercussão

Lucas Guimarães fala da traição de Carlinhos Maia: ‘Se cure desses traumas’

Lucas Guimarães se pronuncia após Carlinhos Maia contar que traiu o ex-marido no casamento deles: ‘Sempre fui taxado como corno'

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 01/09/2025, às 20h16

Lucas Guimarães
Lucas Guimarães - Foto: Reprodução / Instagram

O influenciador digital e apresentador Lucas Guimarães falou sobre o comentário de Carlinhos Maia sobre o fim do casamento deles. No último final de semana, Maia contou que traiu o ex-marido antes da separação, que aconteceu há alguns meses após 15 anos de casamento.

Com a repercussão do assunto, Guimarães falou sobre a declaração do ex-marido. "Quando a cachaça entra, a verdade sai. Lá vai eu mais uma vez pagar o preço por me calar demais. Eu como sempre fui taxado como corno, frágil, omisso, isso e aquilo, que vocês já estão cansados de saber. Haja paciência! Haja saúde mental e física para aguentar tudo que eu estou aguentando nos últimos meses. Eu desejo para Carlinhos de verdade que ele encontre a paz, que ele se preencha de uma vez por todas desses vazios e que se cure desses traumas", disse ele. 

E completou: "Porque ao lado dele [Carlinhos] tem apenas interesse e eu sinto pena, de verdade. O trabalho dele acaba fazendo com que ele se envolva com outras pessoas. Eu vibro muito e torço muito por ele, mas tenho minhas dores e meus traumas com ele. Não fui um marido perfeito, mas eu absolutamente nunca traio o Carlinhos. Foram quinze anos sendo o homem mais fiel do planeta, e ele sabe disso. Mas chega um momento em que amar é deixar ir, e deixar o outro fazer as próprias escolhas. Parem de me taxar como otário porque eu não sou otário e estou longe de ser. Eu sou bom, mas não sou besta e ficam me taxando de tanta coisa". 

Sobre o relacionamento

Carlinhos e Lucas começaram a namorar em 2009 e oficializaram a união em maio de 2019, em uma cerimônia realizada em Piranhas, Alagoas, que reuniu diversos convidados famosos e teve ampla repercussão na época.

Com o anúncio do término em julho, ambos destacaram que a relação chegou ao fim de forma amigável e que pretendem seguir caminhos diferentes, mas mantendo o respeito pela história construída juntos.
O vídeo trouxe à tona discussões sobre os desdobramentos da separação e evidenciou que o fim do casamento não foi exatamente como exposto para o público.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

