Influenciador fala pela primeira vez sobre tragédia que vitimou amigo na Grécia

O influenciador Ryan Silveira foi encontrado desacordado em uma piscina de um hotel na Grécia; amigo do jovem faleceu no local

O nome do influenciador Ryan Silveira ficou entre os assuntos mais comentados da web nas últimas semanas após o jovem ser encontrado desacordado em uma piscina privativa de um hotel em Mykonos, na Grécia. Yago Campos, amigo do rapaz, também estava junto, mas foi localizado já sem vida.

Agora, após receber alta hospitalar, Ryan se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido. Na noite de segunda-feira, 1º, por meio das redes sociais, o influencer brasleiro relatou detalhes do dia do acidente e explicou que os dois usaram substâncias ilícitas.

"Eu não sei de fato o que aconteceu. Aquele dia, nós tínhamos chegado em Mykonos, era um sábado [23 de agosto], já era uma hora da tarde e tinha uma festa às 18h. Realmente fizemos coisas ilícitas, utilizamos substâncias ilícitas. Mas, como a notícia saiu, tem muita fake news, muita mentira, e com o tempo vocês verão. Não sou eu quem vou dizer", iniciou ele.

"Ficamos no quarto, tinha uma piscina. A última lembrança que eu tenho é que eu estava deitado na cama e eu simplesmente apaguei. Simplesmente acordo no hospital em Atenas achando que estava em Mykonos, vieram conversar comigo, perguntavam se eu sabia onde eu estava", continuou Ryan Silveira, revelando que ficou em choque ao processar todo o ocorrido.

Em seguida, o influenciador explicou que só soube da morte do amigo dias depois. "Até então eu não sabia da morte do Yago. Quando acordei na UTI, perguntei do Yago e a galera falava que não tinham informação dele. Depois, falaram que ele estava no hospital também, mas desacordado. Depois, vieram e me deram a notícia [da morte]", relatou Ryan, bastante emocionado.

Ryan Silveira - Foto: Reprodução / Instagram

Influenciador lamenta morte de amigo

Ao longo do relato, Ryan Silveira lamentou a morte precoce do amigo: "Foi um momento em que consegui ter acesso para expressar um pouco do que eu tô sentindo: essa tristeza, essa angústia, esse sentimento horrível de perder uma pessoa tão próxima, como o Yago era para mim. É meu melhor amigo", declarou ele.

"Familiares e amigos sabiam o quanto a gente era próximo. Eu tô um pouco traumatizado com tudo isso que aconteceu. A gente não sabia que uma escolha que fizemos teria um final tão trágico e triste. Meus sentimentos vão para a família e os amigos dele. Só consigo pensar na marca que o Yago vai deixar na nossa vida para sempre", completou Ryan Silveira.

Yago Campos e Ryan Silveira - Foto: Reprodução / Instagram

Entenda o caso

Dois influenciadores brasileiros foram encontrados desacordados na piscina privativa de um hotel em Mykonos, na Grécia. Yago Campos, de 25 anos, já estava sem vida, enquanto Ryan Silveira, de 23, foi socorrido em estado grave e levado de ambulância a um hospital, onde permanece internado. O caso aconteceu na praia de Ornos, uma das mais famosas da ilha.

De acordo com informações da imprensa local e divulgadas pela CNN, os dois foram localizados após uma funcionária da limpeza notar água escorrendo do quarto e avisar a recepção. A equipe do hotel entrou no quarto e encontrou os jovens desacordados. Yago Campos não resistiu e teve a morte confirmada no local por paramédicos.

Yago atuava como modelo e influenciador, enquanto Ryan construiu sua carreira como criador de conteúdo adulto, reunindo cerca de 300 mil seguidores em suas redes sociais.

