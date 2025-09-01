Sogra de Samara Mapoua conta que filho 'previu' a própria morte: 'Ele avisou'

Marido da influenciadora Samara Mapoua, Pedro Henrique faleceu aos 21 anos em um trágico acidente; mãe do jovem desabafou sobre partida do filho

A família da influenciadora Samara Mapoua está passando por um momento bastante delicado. Na última semana, o marido da jovem, Pedro Henrique, faleceu após sofrer um grave acidente na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.

Após o sepultamento, a pastora Renata, sogra de Samara Mapoua, compartilhou um forte desabafo sobre a partida precoce do filho. Em entrevista ao portal de Luiz Bacci, a mãe de Pedro Henrique contou que ele 'previu' a própria morte.

De acordo com Renata, o jovem teria avisado aos amigos que morreria. " Ele avisou uma colega antes, dias antes do acidente, que iria morrer. Parecia que ele sabia que iria acontecer ", relatou a pastora. Em seguida, ela mencionou que o filho foi até a casa de uma amiga para se despedir.

" Ele disse que a amava e afirmou que iria morrer. Falou isso horas antes do acidente ", recordou. Ao longo da entrevista, a sogra de Samara Mapouoa contou que Pedro Henrique não queria sair no sábado, 30, mas acabou cedendo para 'agradar aos outros'.

Samara Mapoua era casada com Pedro Henrique - Foto: Reprodução / Instagram

Irmã de Pedro Henrique desabafa sobre morte do jovem

Além da mãe de Pedro Henrique, a irmã do rapaz também desabafou sobre a partida precoce dele. Em suas redes sociais, Adrielle Cristina afirmou que o jovem não queria sair de casa no dia do trágico acidente.

" Se você sentir de não ir em determinado lugar, não vá! Deus encontra várias formas de nos avisar: Nunca faça nada que você não queira para agradar alguém. Nunca vá em um lugar que você não queira pra fazer a vontade de uma pessoa. Meu irmão não queria sair naquele dia, mas foi para agradar as pessoas, e hoje as pessoas estão aí e o meu irmão se foi. Tenho certeza que ele estava sentindo. Ele não queria ir, não queria ", lamentou a cunhada de Samara Mapoua.

O que aconteceu com o marido de Samara Mapoua?

A influenciadora digital Samara Mapoua está de luto pela morte de seu marido, Pedro Henrique. Ele faleceu aos 21 anos de idade ao sofrer um acidente na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O corpo dele foi sepultado no domingo, 31, e ela apareceu nas redes sociais para desabafar sobre como está se sentindo.

A influencer contou que a cena da morte do marido não sai de sua cabeça. "Como vocês sabem, hoje é o sepultamento do Pedro. Estou aqui segurando esse cordãozinho dele que ele usava todos os dias. Quero agradecer a mensagem de cada um de vocês e saiba que eu senti o abraço de vocês, escutei cada palavra linda que vocês me enviaram. Mas os meus dias nunca mais vão ser os mesmos. Está sendo muito difícil e vai ser difícil me acostumar sem o meu Pedro Henrique", disse ela.

Então, ela contou detalhes de como foi o acidente: "Ele tava no carro dele, eu tava no meu, e aí ele passou na poça, o carro flutuou, girou no alto, ele foi jogado pra fora do carro e já caiu morto. Eu fiquei desesperada. Quando eu vi tudo aquilo, eu parei meu carro e saí desesperada, ele já tava morto, não falava comigo mais".

De acordo com o site G1, o acidente de carro aconteceu na madrugada de sábado, 30. O jovem Pedro Henrique, de 21 anos, estava em um carro que colidiu com outro veículo na Avenida Brasil, Rio de Janeiro. O acidente deixou 3 pessoas feridas, sendo 1 em estado grave, e um morto.

