  2. Modelo morre e influenciador é internado após serem encontrados em piscina de hotel
luto

Modelo morre e influenciador é internado após serem encontrados em piscina de hotel

Dois influenciadores brasileiros foram encontrados desacordados na piscina privativa de um hotel em Mykonos, na Grécia. Leia mais!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 26/08/2025, às 09h49

Yago Campos e Ryan Silveira
Yago Campos e Ryan Silveira - Foto: Reprodução/Instagram

Dois influenciadores brasileiros foram encontrados desacordados na piscina privativa de um hotel em Mykonos, na Grécia. Yago Campos, de 25 anos, já estava sem vida, enquanto Ryan Silveira, de 23, foi socorrido em estado grave e levado de ambulância a um hospital, onde permanece internado. O caso aconteceu na praia de Ornos, uma das mais famosas da ilha.

De acordo com informações da imprensa local e divulgadas pela CNN, os dois foram localizados após uma funcionária da limpeza notar água escorrendo do quarto e avisar a recepção. A equipe do hotel entrou no quarto e encontrou os jovens desacordados. Yago Campos não resistiu e teve a morte confirmada no local por paramédicos.

Yago Campos, jovem brasileiro que morreu na Grécia — Foto: Reprodução/Instagram
Yago Campos, jovem brasileiro que morreu na Grécia — Foto: Reprodução/Instagram

Enquanto Ryan Silveira foi levado ao Centro de Saúde de Mykonos, onde permanece hospitalizado. "Ele está lúcido, falando normal, fora de perigo, e logo sairá do hospital", disse a mãe de Ryan, Érica Ursoli, à CNN. Ainda de acordo com a mãe dele, o que provocou a tragédia está em investigação.

Ryan Silveira, jovem que está hospitalizado após acidente na Grécia — Foto: Reprodução/Instagram
Ryan Silveira, jovem que está hospitalizado após acidente na Grécia — Foto: Reprodução/Instagram

Mãe de Ryan desmentiu rumores

Chegou a circular a informação de que Ryan estaria em coma, porém a mãe dele desmentiu em um post nas redes sociais. “Peço que parem de colocar notícias falsas relacionadas ao acontecido na Grécia. Ryan está fora de perigo, hospitalizado e sendo medicado! Tudo ficará bem, peço que tenham empatia com as fofocas maldosas pelo momento doloroso e delicado”, escreveu Érica.

Yago atuava como modelo e influenciador, enquanto Ryan construiu sua carreira como criador de conteúdo adulto, reunindo cerca de 300 mil seguidores em suas redes sociais.

Érica Ursoli, mãe de Ryan, se manifesta nas redes sociais — Foto: Reprodução/Instagram
Érica Ursoli, mãe de Ryan, se manifesta nas redes sociais — Foto: Reprodução/Instagram

Leia também: Atriz morre aos 42 anos, vítima de câncer que manteve em segredo

Juliana Dracz

