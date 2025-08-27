Irmã de influenciador revela real estado de saúde dele após tragédia na Grécia

O influencer Ryan Silveira foi encontrado desacordado em uma piscina privativa de um hotel na Grécia; amigo do jovem faleceu no local

O nome do influenciador Ryan Silveira ficou entre os assuntos mais comentados na última terça-feira, 26, após o jovem ser encontrado desacordado em uma piscina privativa de um hotel em Mykonos, na Grécia. Yago Campos, amigo do rapaz, também estava junto, mas foi localizado já sem vida.

Ainda na terça-feira, 26, a irmã de Ryan Silveira, Maine Silveira, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. De acordo com a moça, o familiar só soube da morte do amigo há pouco tempo, uma vez que ele estava desacordado no hospital.

" Ele estava em coma, não estava consciente. Está sem telefone. A gente só está conseguindo falar com ele pelo celular de uma pessoa ", explicou ela. Em seguida, a irmã do influenciador lamentou a falta de empatia de algumas pessoas após a situação se tornar pública.

" Por trás de tudo isso, tem uma família sofrendo. Meu irmão está do outro lado do mundo, a gente não consegue chegar até lá. Ele tem problema cardíaco, e estamos aos poucos colocando ele à parte da situação ", declarou Maine Silveira, bastante emocionada.

Yago Campos e Ryan Silveira foram econtrados em piscina privativa na Grécia - Foto: Reprodução / Instagram

Irmã de influenciador relata conversa antes de tragédia

Ao longo de seu pronunciamento, a irmã de Ryan Silveira contou que conversou com o influenciador e o amigo, Yago, minutos antes da tragédia. " Eles estavam brincando, se abraçando e falando que tudo lá era lindo. Depois, desliguei a chamada ", recordou Maine. A família dos jovens só foram informadas sobre o ocorrido dois dias depois.

Por fim, a moça revelou o real estado de saúde do irmão, que segue internado. Segundo Maine Silveira, Ryan possui ferimentos no rosto e ainda não consegue lembrar de todos os detalhes. " Posso afirmar que só estavam os dois no apartamento e eles estavam felizes ouvindo música. Estava tudo bem ", contou.

" Ele tem uma família sofrendo muito por trás disso. Por pouco, não perdi o meu irmão. Ele é muito a minha vida. Ele [Ryan] já teve uma segunda chance e eu estou muito grata, porque meu irmão também podia estar morto. Acredito muito que tenha a mão de Deus nisso, porque os dois foram achados desacordados na piscina", concluiu a irmã de Ryan Silveira.

Influenciadores encontrados em piscina na Grécia eram amigos - Foto: Reprodução/Instagram

Entenda o caso

Dois influenciadores brasileiros foram encontrados desacordados na piscina privativa de um hotel em Mykonos, na Grécia. Yago Campos, de 25 anos, já estava sem vida, enquanto Ryan Silveira, de 23, foi socorrido em estado grave e levado de ambulância a um hospital, onde permanece internado. O caso aconteceu na praia de Ornos, uma das mais famosas da ilha.

De acordo com informações da imprensa local e divulgadas pela CNN, os dois foram localizados após uma funcionária da limpeza notar água escorrendo do quarto e avisar a recepção. A equipe do hotel entrou no quarto e encontrou os jovens desacordados. Yago Campos não resistiu e teve a morte confirmada no local por paramédicos.

Yago atuava como modelo e influenciador, enquanto Ryan construiu sua carreira como criador de conteúdo adulto, reunindo cerca de 300 mil seguidores em suas redes sociais.

Leia também: Chef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos