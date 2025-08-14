Equipe de Zé Felipe se pronuncia sobre suposto affair do cantor com influencer

Segundo o programa 'Fofocalizando', o cantor Zé Felipe teria ficado com a influenciadora digital Victória Miranda em uma festa

O nome do cantor Zé Felipe virou assunto nas redes sociais após informações de que ele teria ficado com uma influenciadora digital em uma festa que aconteceu em Goiânia após a comemoração do mesversário do filho caçula, José Leonardo.

Nesta quinta-feira, 14, o programa Fofocalizando do SBT revelou que o filho do cantor Leonardo teria sido flagrado aos beijos com uma mulher loira chamada Victória Miranda. A apresentadora Gaby Cabrini ainda contou que o artista teria flertado com a DJ Giselle Dário no evento, mas como a investida não deu em nada, ele deu em cima da influencer.

"Ele acabou dando uns beijos na Vitória Miranda. Me disseram que teve beijo e que o Zé Felipe está na pista", falou a jornalista. "Parece com a Virginia", apontou Thayse Teixeira, citando a ex-mulher do cantor.

Após a repercussão, a assessoria do cantor Zé Felipe disse ao hugogloss.com que "a informação sobre a ficada do artista durante a festa não procede".

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe, que são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, anunciaram o fim do casamento no fim de maio. Na ocasião, os dois compartilharam um texto nas redes sociais comunicando a decisão para os fãs.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos."

"Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente", escreveram.

🚨VEJA: Segundo o Fofocalizando, essa foi a moça que Zé Felipe ficou após se separar de Virgínia. pic.twitter.com/AxtyScKoeG — CHOQUEI (@choquei) August 14, 2025

Quem é Victória Miranda, apontada como no affair de Zé Felipe

Originária de Goiânia (GO), Victória Miranda é criadora de conteúdo de moda e lifestyle. Mantém perfis ativos no Instagram (cerca de 247 mil seguidores) e no TikTok (aproximadamente 2,1 milhões), onde publica looks do dia, provadores, tutoriais de beleza e skincare, além de bastidores de eventos e viagens.

Ao longo de 2025, Victória apareceu em notas de entretenimento por conta de rumores envolvendo Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe. À época, páginas de celebridades registraram que os dois foram vistos em eventos em Goiás e que estariam “se conhecendo”.

Após os boatos de envolvimento com o ex-marido de Virginia Fonseca, a jovem tomou uma atitude radical e fechou os comentários de suas publicações no Instagram. Victória, no entanto, não confirmou nem negou o envolvimento com o cantor.

Leia também: Virginia Fonseca posta sobre 'paz interior' após rumores de climão com Zé Felipe