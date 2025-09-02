CARAS Brasil
  2. Gracyanne Barbosa revela fim de affair ruim com ator: ‘Não ficamos amigos’
Atualidades / Affair

Gracyanne Barbosa revela fim de affair ruim com ator: ‘Não ficamos amigos’

Gracyanne Barbosa surpreende ao contar que viveu affair com ator e que o fim não foi legal: ‘Talvez tenha ferido o ego dele'

por Priscilla Comoti
Publicado em 02/09/2025, às 16h29

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar que viveu um affair com um ator nos últimos tempos. Solteira desde que se separou do cantor Belo, ela tentou engatar um romance com um artista, mas o romance não deu certo. Tanto que ela se recusa a revelar o nome do envolvido.

Gracyanne contou que os dois já se conheciam e se encontraram, mas o affair não seguiu adiante. "Se a gente tivesse juntos, quem sabe [falaria]. Mas foi um fim de affair ruim, porque eu sei que magoei essa pessoa por ter sido extremamente honesta. Não teria como falar o nome, já que não ficamos amigos. O ser humano tem um pouco de ego e talvez tenha ferido o dele. Não me arrependo, porque se não for pra me entregar completamente, melhor não estar", disse ela ao Portal Leo Dias. 

Porém, a musa fitness garantiu que prefere ficar sozinha no momento. "Mas eu achei que não estava preparada e achei injusto com essa pessoa entrar em uma relação sem que eu estivesse 100% ali. A gente tem que ter empatia também com a outra pessoa. E não estar ali só para não ficar sozinha, então eu falei: não é o momento. Então agora eu prefiro ficar sozinha", declarou. 

Gracyanne Barbosa está mais magra

A musa fitness Gracyanne Barbosa continua focada em perder peso para melhorar seu desempenho na nova temporada do 'Dança dos Famosos 2025'. Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 18, ela compartilhou que eliminou 4 kg em apenas uma semana, metade da meta inicial de 8 kg. Com 82 kg, decidiu elevar a meta e agora planeja perder mais 6 kg — 2 kg a mais do que havia estipulado originalmente.

Em entrevista ao portal Leo Dias, ela contou que ajustou a dieta e intensificou sua rotina de treinos. “Já mudei minha rotina: treino mais leve, reduzi a alimentação para cerca de 65-70% do que comia antes e aumentei o cardio. Faço cardio de manhã, ensaio por 4 a 6 horas e ainda faço outro cardio à noite. Acredito que em 3 ou 4 semanas já verei resultados", detalhou.

 E contou como está sua alimentação: “Antes, comia cinco refeições com oito claras e duas gemas; agora reduzi para cinco claras no total. Se não houver grande diferença em uma semana, vou diminuindo aos poucos — sem radicalismos, para não ficar fraca —. Por enquanto, está tranquilo. É mais uma questão mental.”

Recentemente, ela falou sobre a decisão de perder alguns quilos. "Quero emagrecer porque estou tendo a oportunidade maravilhosa de estar no Dança, que era meu sonho. Eu quero fazer tudo que puder aprender! Aqueles giros no alto... não quero matar meu professor. Estou pesada, com 86kg. Quero chegar a uns 78kg. Será que consigo?", falou ela. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

