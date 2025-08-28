É bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa

Nos bastidores da Dança dos Famosos, Cátia Fonseca prova um alimento da marmita fitness de Gracyanne Barbosa

Nos bastidores da Dança dos Famosos, da Globo, a apresentadora Cátia Fonseca provou uma das marmitas da musa fitness Gracyanne Barbosa. As duas competem no programa e estavam na hora do almoço.

Cátia contou que almoçou coxinha, enquanto Gracyanne comeu ovo com couve. Então, a apresentadora foi provar a sobremesa da amiga, que era omelete doce com banana e whey.

Ao pegar um pouco do alimento, Cátia provou e gostou. "É bom! Parece panqueca. Preciso das suas receitas. A gente tem que provar, porque às vezes a gente fica meio sem graça…”, disse ela. Assista ao vídeo:

Você sabia? Cátia Fonseca pediu demissão da Band

A apresentadora Catia Fonseca pediu demissão da Band nesta segunda-feira, 11, e anunciou a decisão aos fãs após apresentar o programa Melhor da Tarde pela última vez. Ela ficou 7 anos na emissora e expôs o motivo para sua decisão radical.

Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou.

Inclusive, ela contou que não vai revelar mais detalhes sobre seu antigo contrato. “Eu não vou mais falar nada sobre isso, mesmo porque a gente tem um contrato, e o contrato tem cláusulas que a gente não pode falar algumas coisas. E eu concordo com isso”, declarou.

Então, Fonseca afirmou que ainda não sabe o que o futuro a reserva. “A gente só tem uma vida, então tem que se curtir, curtir o que a gente faz, o que a gente escolhe, o que a gente determina para a vida da gente, quem a gente é. De uma forma que a gente seja sincera primeiro com a gente. Não adianta eu agir de uma forma que não tenha nada a ver comigo. Hoje eu penso em mim! Como eu, Catia, quero fazer o que eu sempre desejei ou o que eu nunca imaginei que eu fosse decidir. E eu vou me jogar”, afirmou.

“Eu não vou para emissora nenhuma. A minha questão é outra, eu vou fazer isso aqui que eu estou curtindo fazer. No momento, eu quero fazer o que eu estou fazendo, entendeu? Não é ‘ai, ela não quer contar’. A questão é que não faz sentido mais para mim fazer coisas que não tenham a ver com meus desejos. Parece que é uma mudança de ciclo que a gente vai passando, como passar da infância pra adolescência. É ir se renovando, se reciclando. É sobre o que eu quero fazer a partir de agora”, finalizou.