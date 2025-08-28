É bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa

Nos bastidores da Dança dos Famosos, Cátia Fonseca prova um alimento da marmita fitness de Gracyanne Barbosa
Nos bastidores da Dança dos Famosos, da Globo, a apresentadora Cátia Fonseca provou uma das marmitas da musa fitness Gracyanne Barbosa. As duas competem no programa e estavam na hora do almoço.
Cátia contou que almoçou coxinha, enquanto Gracyanne comeu ovo com couve. Então, a apresentadora foi provar a sobremesa da amiga, que era omelete doce com banana e whey.
Ao pegar um pouco do alimento, Cátia provou e gostou. "É bom! Parece panqueca. Preciso das suas receitas. A gente tem que provar, porque às vezes a gente fica meio sem graça…”, disse ela. Assista ao vídeo:
Ver essa foto no Instagram
A apresentadora Catia Fonseca pediu demissão da Band nesta segunda-feira, 11, e anunciou a decisão aos fãs após apresentar o programa Melhor da Tarde pela última vez. Ela ficou 7 anos na emissora e expôs o motivo para sua decisão radical.
Em uma live nas redes sociais, Catia contou que estava frustrada com a falta de estrutura para seu programa no canal. “Um dos pontos principais - e não é de hoje, é de um bom tempo - era a falta de estrutura que eu precisava, que eu devia ter, que eu tinha no passado, depois deixei de ter. Essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso? Eu sei, eles sabem, e para mim isso basta”, afirmou.
Inclusive, ela contou que não vai revelar mais detalhes sobre seu antigo contrato. “Eu não vou mais falar nada sobre isso, mesmo porque a gente tem um contrato, e o contrato tem cláusulas que a gente não pode falar algumas coisas. E eu concordo com isso”, declarou.
Então, Fonseca afirmou que ainda não sabe o que o futuro a reserva. “A gente só tem uma vida, então tem que se curtir, curtir o que a gente faz, o que a gente escolhe, o que a gente determina para a vida da gente, quem a gente é. De uma forma que a gente seja sincera primeiro com a gente. Não adianta eu agir de uma forma que não tenha nada a ver comigo. Hoje eu penso em mim! Como eu, Catia, quero fazer o que eu sempre desejei ou o que eu nunca imaginei que eu fosse decidir. E eu vou me jogar”, afirmou.
“Eu não vou para emissora nenhuma. A minha questão é outra, eu vou fazer isso aqui que eu estou curtindo fazer. No momento, eu quero fazer o que eu estou fazendo, entendeu? Não é ‘ai, ela não quer contar’. A questão é que não faz sentido mais para mim fazer coisas que não tenham a ver com meus desejos. Parece que é uma mudança de ciclo que a gente vai passando, como passar da infância pra adolescência. É ir se renovando, se reciclando. É sobre o que eu quero fazer a partir de agora”, finalizou.
ENTENDA
Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
Saiba mais!
Manchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
|Jogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo
|Fabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'
|É bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa
|Lucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'
|Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
|Leandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'
|Vale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã
|Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025
|Manchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
|Miriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'