Gominho revela affair com participante de reality show da Globo

O apresentador Gominho revelou que está vivendo um affair com um participante de um reality show do Globoplay. Veja o que ele disse!

O apresentador Gominho revelou que está vivendo um affair com o modelo Hélyo Felipe, participante do reality de trisal 'Terceira Metade', apresentado por Deborah Secco no Globoplay. Ele falou sobre o assunto em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 31.

A suspeita dos internautas começou após a proximidade entre os dois chamar atenção. Recentemente, eles viajaram juntos para uma trilha e cachoeira em Itatiaia, no Rio de Janeiro. "E o Gominho com o Hélyo Felipe, do Terceira Metade? Amizade ou affair?", questionou um seguidor.

"Amizade affair e afeto", respondeu Gominho, que deu mais detalhes em outro comentário: "A gente se ama! A gente sempre questiona que onda é essa que a gente tem, que engloba tudo isso! Um sentimento de amizade com plus infinitos de afetos e coisuxas! A gente se encontrou na rua e tá vivendo a vida bem! É meio isso!”.

De acordo com informações do Gshow, Hélyo Felipe, de 25 anos, se declara como pansexual — alguém que sente atração afetiva e/ou sexual por pessoas independentemente do gênero ou identidade de gênero. Ele foi eliminado no sétimo episódio da atração comandada por Deborah Secco.

Gominho fala sobre affair na rede social X

Desabafo de Gominho

Recentemente, Gominho dividiu com os seguidores que escalou o Pico das Prateleiras, localizado no Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro. "2.460 metros de silencio e vento. Formaram a sinfonia perfeita do meu toque de despertar! Sem medo e com candura. Pois vento que venta ca, venta la

No cume eu cochilei. Pros carregos a pedra levar. E de pedras sempre saltei. Então nada vai me derrubar. Ao tempo aviso que estarei. Sempre aonde o amor está. E para tudo que sei. Deixo o vento levar. E o que aprenderei. O som do silencio guardará", escreveu.

