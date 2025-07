Gominho revela última conversa com Preta Gil: 'Ela me proibiu'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gominho revela últimos momentos ao lado de Preta Gil

Gominho (6) chegou com o coração apertado ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 25, para se despedir de uma das pessoas mais importantes de sua vida: Preta Gil (1974-2025). Ao lado da cantora nos dias mais luminosos e também nos mais difíceis, ele viveu cada etapa da luta dela contra o câncer e manteve, até o fim, o humor e a ternura que marcaram os 15 anos de amizade.

Em entrevista à CARAS, o apresentador revelou a última conversa que teve com a cantora. Com o coração ainda pesado pela despedida, ele relembrou o tom divertido da artista, que não perdia a chance de repreendê-lo quando necessário. Segundo o apresentador, Preta fez questão de desencorajar a ideia que ele tinha de entrar em um novo reality show.

“Ela me proibiu. Eu falei pra ela que eu queria ir pro Big Brother e descansar. Preciso descansar do mundo, assim. Ela falou: ‘viado, não arruma ideia, pelo amor de Deus. Se eu não estivesse aqui pra te defender, ela vem com essas piadas", contou Gominho, que esteve nos Estados Unidos dias antes do falecimento da amiga.

Entre risos e lágrimas, Gominho também se permitiu mergulhar em lembranças mais íntimas, como a profunda conexão que sentia com Preta nos momentos finais. Ele compartilhou que viveu o luto ainda em vida, sentindo aos poucos a partida da amiga que considerava um espelho de si mesmo.

“A gente pensou muito sobre mim, sobre ela, sobre o que ela tava sentindo. A gente é uma relação muito, muito... Não é nem a gente, mas a gente era meio que quase um espelho... De verdade mesmo. Então... Eu cheguei lá, a olhei e falei [em silêncio]: ‘É, minha amiga vai embora. E é isso. Aí eu tive duas semanas de luto, assim, sozinho, na casa dela. Foi muito puxado. Por isso que agora eu tô tão bem até pra falar sobre isso. Sem remédio, sem nada. Porque eu não tomo remédio”, contou o apresentador.

Presente em todos os momentos do tratamento contra o câncer de intestino, Gominho não escondeu a dor de acompanhar a rotina de internações, sessões de quimioterapia e as transformações físicas e emocionais de Preta.

“Vivi a convivência diária do sofrimento. A quimioterapia é um negócio infernal, é uma desgraça. Não é um negócio que desejo pra ninguém, tá ligado? Quem dirá pra minha amiga, que é puro astral. E eu tenho falado dela sempre no presente porque eu tenho falado pra todo mundo. Pra mim, ela tá mais que viva dentro de mim. Eu vejo o sol. Ela bate em mim, eu vejo o riso dela, eu sinto que ela tá bem", finalizou.

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: