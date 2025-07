Gominho 'conversa' com Preta Gil ao escalar montanha: 'Me despedir do alto'

Um dos melhores amigos de Preta Gil, Gominho contou que 'conversou do alto' com a cantora ao escalar o Pico das Prateleiras

O apresentador Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil (1974-2025), dividiu com os seguidores uma experiência bastante marcante. Na terça-feira, 29, o artista contou que escalou o Pico das Prateleiras, localizado no Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Gominho compartilhou em suas redes sociais alguns registros da aventura e citou Preta ao relatar os momentos de sua escalada. O apresentador do Multishow também ressaltou que precisava de um local silencioso para se reconectar. Além disso, ele revelou que aproveitou a ocasião para 'conversar' com a amiga.

"Foi libertador fazer esse montanhismo. Foi muito importante para mim, primeiro pela reconexão. Pensei: ‘Vou fazer esse montanhismo, respirar um ar puro, vou para o alto, conversar com a minha amiga mais do alto. Me despedir da minha amiga mais do alto, continuar me despedindo, mas sempre sentindo ela viva'. Foi muito bom", declarou o famoso.

" Foi um dia enérgico, mas libertador. Está lá naquela altura, ouvindo o som do silêncio, cruzando com o vento... foi o que fui buscar mesmo. Muita gente falando tudo e eu precisava de silêncio ", disse ele, por fim. Vale lembrar que Gominho esteve ao lado de Preta Gil durante todo o tratamento da cantora contra o câncer.

Em 2023, ano em que Preta recebeu o diagnóstico da doença, o apresentador deixou seu emprego em Salvador, na Bahia, para se dedicar totalmente à amiga, passando a morar com ela no Rio. Gominho deixou a residência da filha de Gilberto Gil logo após o falecimento dela.

A última conversa de Gominho com Preta Gil

Gominho (36) chegou com o coração apertado ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã de sexta-feira, 25, para se despedir de uma das pessoas mais importantes de sua vida: Preta Gil (1974-2025). Ao lado da cantora nos dias mais luminosos e também nos mais difíceis, ele viveu cada etapa da luta dela contra o câncer e manteve, até o fim, o humor e a ternura que marcaram os 15 anos de amizade.

Em entrevista à CARAS, o apresentador revelou a última conversa que teve com a cantora. Com o coração ainda pesado pela despedida, ele relembrou o tom divertido da artista, que não perdia a chance de repreendê-lo quando necessário; confira mais detalhes!

