Gominho resgata foto especial de Preta Gil em homenagem: 'Me guia'

Amigo inseparável de Preta Gil, Gominho publicou uma nova homenagem à cantora, que faleceu há uma semana após lutar contra o câncer; veja

Um dos melhores amigos de Preta Gil, Gominho usou as redes sociais na noite de domingo, 27, para prestar uma nova homenagem à cantora. A filha de Gilberto Gil faleceu há uma semana, no dia 20 de julho, após uma longa batalha contra o câncer.

Gominho, que relatou ter vivido o luto nas duas últimas semanas de vida da amiga, resgatou uma foto especial de Preta e destacou que a artista sempre estará presente. " Esse sorriso me guia todo dia ", escreveu ele na legenda da imagem.

Em entrevista à CARAS Brasil na entrada do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, local onde aconteceu o velório de Preta Gil na última sexta-feira, 25, Gominho falou com carinho sobre a relação única que os dois construíram ao longo de 15 anos. O apresentador do Multishow esteve ao lado da cantora em todas as etapas do tratamento contra o câncer.

"Preta era minha mãe, eu era pai dela. A gente era muito amigo em tudo, são 15 anos. Essa família que ela criou, a gente era há muito tempo. Então, tá vivendo isso com ela. Eu acho que não tinha nada mais justo que eu ter feito por ela. Eu acho que foi muito natural e justo porque... As nossas relações, a gente já viveu juntos muitas vezes, morou juntos muitas das vezes", afirmou ele.

Gominho homenageia Preta Gil - Reprodução/Instagram

Por que Gominho saiu da casa de Preta Gil?

Gominho esteve no 'Mais Você' nesta sexta-feira, 25, para falar sobre a partida de Preta Gil, a luta e o legado deixado por ela. A artista faleceu no dia 20 deste mês após uma longa batalha contra um câncer no intestino.

Durante conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, Gominho explicou por que decidiu sair da casa onde morou com Preta nos últimos anos. O influenciador digital passou a residir junto com a amiga em 2023, ano em que ela recebeu o diagnóstico da doença.

De acordo com o fiel escudeiro de Preta Gil, ele quis deixar a residência para poder seguir a vida, uma vez que o local sem a amiga já não o fazia mais bem. Gominho ainda esclareceu que não houve qualquer tipo de briga com familiares e outros amigos da cantora, ressaltando que a decisão partiu exclusivamente dele; confira mais detalhes!

Leia também: Gominho revela última conversa com Preta Gil: 'Ela me proibiu'