Gominho relata visita em local especial para Preta Gil: 'Agradecer sua vida'

Em luto pela morte de Preta Gil, o apresentador Gominho visitou um dos locais preferidos da cantora e emocionou ao homenageá-la

Um dos melhores amigos de Preta Gil, Gominho prestou uma homenagem emocionante a Preta Gil nesta terça-feira, 22. A caminho do Rio de Janeiro para o velório da artista, o apresentador do Multishow contou que fez uma parada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo.

Gominho contou que o local, um dos preferidos de Preta, já foi bastante visitado pelos dois. Ao longo de seu relato sobre a passagem no Santuário, o comunicador emocionou o público ao refletir sobre a fé que aprendeu a ter com a amiga.

" Nunca fui católico e nem vivi sua doutrina, mas aprendi com Pretinha muito sobre fé em tudo, inclusive fé na vida. Aproveitei que tô indo para o RJ celebrar seu caminhar pela terra, parei aqui porque já viemos muitas vezes agradecer sua vida! Posso às vezes chorar a perda, mas jamais deixar de celebrar sua vida estratosférica! ", escreveu ele na legenda da postagem.

Na noite de segunda-feira, 21, Gominho compartilhou um breve desabafo a respeito da partida de Preta Gil. A cantora faleceu aos 50 anos no domingo, 20, após uma longa batalha contra o câncer no intestino. "Gente, eu to bem. Triste, mas bem porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais", declarou ele em suas redes sociais.

" Já venho chorando bastante desde então lá na casa dela onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava. E pra mim sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta, e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte como todos sabem eu fiz e bem feita. Agora é luz na caminhada com ela sempre me guiando como sempre me guiou", finalizou Gominho.

Gominho fala sobre morte de Preta Gil no Jornal Nacional

Amigo fiel e inseparável de Preta Gil, Gominho falou pela primeira vez sobre a morte da cantora. Em um depoimento para o Jornal Nacional, da Globo, ele contou sobre o aprendizado que teve com a amiga e declarou que acredita que ela está bem; confira detalhes!

