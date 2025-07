Gominho fala pela primeira vez sobre a morte de Preta Gil: ‘Ela está bem’

No Jornal Nacional, da Globo, Gominho fala sobre a morte de Preta Gil: ‘Ela está melhor do que estava aqui'

Amigo fiel e inseparável de Preta Gil, Gominho falou pela primeira vez sobre a morte da cantora. Em um depoimento para o Jornal Nacional, da Globo, ele contou sobre o aprendizado que teve com a amiga e declarou que acredita que ela está bem.

"Se ela tivesse mais 50 anos de vida, ela viveria com a mesma intensidade. Porque ali sabia viver. E é um grande exemplo que eu tive para mim: saber viver, viver com essa verdade, com essa coisa de encarar a vida como ela é. Ela está bem, ela está melhor do que estava aqui, certeza absoluta disso”, disse ele.

Gominho foi um grande amigo de Preta Gil ao longo de sua vida, mas a amizade deles ganhou projeção nacional quando ela foi diagnosticada com câncer colorretal. Na época, há dois anos, ele abandonou o seu trabalho em Salvador e se mudou para o Rio de Janeiro para ficar ao lado da amiga em todos os passos do tratamento.

Enquanto Preta esteve no Brasil, Gominho a acompanhou no hospital, seja em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e em casa em todos os passos da luta contra a doença. Ela se mostrou grata pelo apoio incondicional do amigo no momento em que ficou mais fragilizada. Quando Preta Gil viajou para os Estados Unidos em Maio, Gominho chegou a visitá-la, mas ele ficou aqui por conselho dela para trabalhar.

Post de Gominho sobre a amizade

Fiel escudeiro de Preta Gil, o apresentador Gominho publicou uma homenagem bastante especial para a amiga na tarde do último domingo, 20. A postagem do apresentador aconteceu horas antes da morte da artista, que partiu aos 50 anos após uma longa batalha contra o câncer.

Gominho resgatou alguns registros ao lado de Preta e aproveitou o 'Dia do Amigo' para se declarar a ela. Em seu perfil oficial, o apresentador do Multishow falou sobre a importância da cantora em sua vida.

"Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com Preta Gil é andar com um clarão de luz que ilumia o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!!", escreveu o artista na legenda.

O apresentador esteve recentemente em Washington, nos Estados Unidos, para passar alguns dias ao lado de Preta Gil. A cantora deixou o Brasil em busca de um tratamento experimental contra o câncer, iniciado há pouco mais de um mês, no dia 10 de junho.

Gominho voltou ao país de origem no início deste mês para cumprir agenda profissional.

