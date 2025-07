Gominho relata meses de 'luto vivo': 'Não esperem tristeza sobre Preta'

Fiel escudeiro de Preta Gil, Gominho contou que passou por um 'luto vivo' nos últimos meses de vida da amiga; cantora faleceu aos 50 anos

Um dos melhores amigos de Preta Gil, Gominho usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 23, para publicar um breve desabafo a respeito da partida da cantora. A artista faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer.

Gominho, que esteve ao lado de Preta desde que ela recebeu o diagnóstico da doença, contou que passou por um 'luto vivo' nos últimos meses de vida da cantora. O apresentador do Multishow ainda aproveitou para explicar que as pessoas não o verão triste, uma vez que a amiga sempre foi luz.

" Aproveitar que estamos com sol em Leão pra dar um shine e astralizar!! Já vivi 2 anos a sombra dessa doença na pessoa que mais amo e meses vivendo um Luto Vivo! O que eu só quero agora é ir pra cima e reconstruir meu astral e minha vida do jeito que só um Ariano com asc em Leão mais a lua em Sagitário sabe fazer! Não esperem tristeza sobre Preta em mim! É só luz e força como ela era e me ensinou a ser! ", declarou o famoso.

Em seguida, Gominho deixou uma mensagem especial à amiga Ju de Paulla, que também fez parte da rede de apoio de Preta Gil e esteve ao lado da cantora em todos os momentos, incluindo os últimos três meses de tratamento experimental nos Estados Unidos.

" Aproveitar pra dizer que o que você viveu, minha irmã, eu nem consigo me imaginar vivendo com nossa amiga! O mundo faz a gente entender que é forte as vezes infelizmente assim, mas conte comigo pra amenizar essa dor e agonia e a gente seguir como sempre fomos ", escreveu Gominho em seu perfil no X, antigo Twitter.

Gominho relata 'luto vivo' nos últimos meses - Reprodução/Instagram

Gominho se despede da casa de Preta Gil

O apresentador Gominho já está em clima de despedida da casa de Preta Gil. Ele morou com a cantora pelos últimos dois anos para apoiá-la em seu tratamento contra o câncer colorretal. Agora, com a morte dela, ele decidiu se mudar.

Após contar que estava em busca de um apartamento para alugar, o artista fez um post com uma foto da vista da janela da propriedade e marcou o bairro do imóvel, que é o Joá, no Rio de Janeiro.

" Foi intensa, mas deliciosa, nossa moradia por aqui! Obrigado por me abrigar para além do seu coração ", disse ele na legenda da imagem.

Leia também: Gominho relata visita em local especial para Preta Gil: 'Agradecer sua vida'