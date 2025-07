Bela Gil comove ao homenagear Preta Gil: 'Você era mesmo minha alegria'

A apresentadora Bela Gil recordou fotos com a irmã mais velha, Preta Gil, e escreveu uma comovente homenagem nas redes sociais

Bela Gil comoveu os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem para a irmã, Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, em decorrência de um câncer.

No feed do Instagram, a apresentadora compartilhou várias fotos com a cantora, incluindo de quando elas eram mais novas, e também outros momentos em família e falou sobre a saudade que já está sentindo dela.

"E agora Pretinha tudo é saudade. Você tinha que ver o tanto de gente pausando a vida para falar de você, o tanto de mensagem e amor que nos cercou. Sua presença, sua liberdade, sua coragem. Quem aguenta ficar longe? Eu seguro em mim tudo que se parece com você. Que espetáculo crescer com seu apoio, você era mesmo minha alegria, nossa luz, e agora é tudo saudade", escreveu ela nas imagens.

Na legenda, Bela se declarou: "Lembrar que é para viver a vida fiel a quem somos, mudar o que quiser mudar, permanecer com o que quiser permanecer, mas não trair a nós mesmos. Você abriu portas e caminhos e seguirei trilhando. Obrigada por tudo, te amo, Preta", disse a famosa.

No último domingo, 20, Bela compartilhou nos Stories uma foto em que aparece em uma piscina, ainda criança, no colo de Preta, e lamentou a morte da irmã. "Minha maior grande perda! Minha eterna inspiração e alegria", disse ela.

Filho de Preta Gil fala pela primeira vez sobre a morte da mãe

Filho único da cantora Preta Gil, Francisco Gil comoveu ao falar pela primeira vez sobre a morte da mãe. Na noite desta terça-feira, 22, dois dias após perdê-la, ele fez um post emocionante sobre como foi a despedida deles.

Francisco falou que teve tempo de se despedir dela e que admira a coragem de sua mãe em lutar contra a doença. Além disso, ele destacou o amor que a mãe tinha pela vida e pelas pessoas queridas. "Como disse seu pai para mim depois de você partir: 'que agora venham os 50 bilhões de anos…' Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. Você segurava minha mão com força… E eu sem entender de onde você tava tirando aquela força. Já faz muito tempo que venho tentando entender de onde vem essa sua força toda... E agora entendo. O motor da sua vida sempre foi amar e amar sempre foi o seu maior dom. O amor sempre foi ação pra você…", escreveu ele em um trecho. Veja o post completo!

