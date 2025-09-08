Giovanna Lancellotti revela tática inusitada para decorar textos de 'Dona de Mim'

No ar como Kami de 'Dona de Mim', novela das sete, Giovanna Lancellotti revela truque diferente que está usando para decorar seus textos da trama

A atriz Giovanna Lancellotti revelou como faz para decorar os inúmeros textos de sua personagem Kami, da novela das sete Dona de Mim. Nesta segunda-feira, 08, dia em que começa a passar as cenas que serão gravadas, a famosa compartilhou o momento em que estuda em casa e contou qual tática está usando para memorizar suas falas.

A global então comentou que está decorando seus textos enquanto faz escada na academia de sua residência. Giovanna Lancellotti contou que, após entrar no aparelho, fica mais difícil de se distrair e arranjar outras coisas para fazer.

"Eu juro, eu achei um método nessa novela que está me fazendo muito bem. Eu venho para a escada com meu textinho e fico 40 minutos aqui", falou para seus seguidores.

"Boa essa tática, você fica presa aqui, não tem para onde fugir, não tem como se distrair e você vai lendo, quando você vê já passou 10 minutos e nem viu", disse o que anda fazendo para decorar o texto de cerca de 27 cenas por semana.

A atriz ainda revelou que faz o estilo "psicopata", pois, ela faz questão de ler todas as cenas da novela e não apenas as suas. "Eu leio a novela toda. E isso demanda muito tempo. A escada me faz companhia e ajuda o tempo passar mais rápido! Famoso dois em um", escreveu sobre fazer seu trabalho e ainda treinar.

Giovanna Lancellotti revela tática para decorar textos de 'Dona de Mim' - Foto: Reprodução/Instagram

Como foram as duas festas de casamento de Giovanna Lancellotti

Nas duas últimas semanas de junho de 2025, Giovanna Lancellotti e Gabriel David realizaram dois casamentos. Com muito luxo, o casal celebrou sua união primeiro no Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor, e depois no interior de São Paulo. Veja os detalhes a seguir!

1. Casamento no Cristo Redentor: um momento mágico

Na noite de 21 de junho de 2025, a atriz Giovanna Lancellotti, 32 anos, e o empresário Gabriel David, 27, se casaram em uma cerimônia emocionante aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A noiva vestiu um deslumbrante traje de seda da grife Vivienne Westwood, acompanhado de luvas de tule e uma capa usada como lenço, enquanto o noivo optou por um terno off-white de Alexandre Herchcovitch.

O evento reuniu 23 pares de padrinhos, entre eles famosos como Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Fernanda Paes Leme e Miguel Rômulo. A festa seguiu com show de Jorge Aragão, que animou os convidados e emocionou especialmente Giovanna, que compartilhou nas redes sociais: “A magia acontecendo”.

2. Segunda celebração em São João da Boa Vista

Uma semana depois, em 28 de junho, o casal celebrou novamente, dessa vez em São João da Boa Vista (SP), cidade natal da atriz, na vinícola da família. A ocasião contou com a presença de grandes nomes como Bruna Marquezine, Sabrina Sato, Pedro Scooby, Camila Queiroz e Fernanda Paes Leme.

Giovanna escolheu para esta festa um vestido assinado por Giambattista Valli: saia reta, corpete drapeado com decote, gola de renda e bolero com manga de sino. Ao ver o croqui, a atriz confessou à Veja São Paulo: “me emocionei assim que vi o croqui da peça”.

Histórico do relacionamento

O pedido de noivado foi feito em março de 2024, durante uma viagem à Tailândia. A ligação entre eles contou com a ajuda do surfista Pedro Scooby, amigo próximo, inclusive padrinho do casamento.

