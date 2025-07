Gilberto Gil conta qual foi sua última conversa com Preta Gil

Após uma semana da morte de Preta Gil, Gilberto Gil conta como foi a última vez que teve uma conversa antes da herdeira partir

O cantor Gilberto Gil contou na missa de sétimo dia em memória de sua filha Preta Gil nesta segunda-feira, 28, qual foi a última conversa que teve com a cantora. Em uma entrevista ao portal Leo Dias, o artista compartilhou o que falaram.

O famoso então revelou que não estava nos últimos dias da vida dela nos EUA e que a troca entre eles aconteceu em São Paulo. Gilberto Gil compartilhou a alegria que a herdeira tinha e o gosto pelas coisas divertidas.

"Minha última conversa com ela foi ainda aqui em São Paulo, porque eu não fui estar com elas nos EUA fazer a última parte do tratamento dela. Mas em São Paulo estive, conversamos muito, brincamos, fizemos trocas das coisas alegres e engraçadas da vida e pronto", falou.

"Ela tinha muito gosto por essa coisa de viver, brincar, fazer dos encontros um momento de efusividade. Ela era muito alegre, ao mesmo tempo sempre, desde pequenininha, um certo tom melancólico no olhar e tal, era como se ela sempre tivesse sabido da dificuldade que é viver", comentou.

Gilberto Gil adiou show durante o luto

O cantor Gilberto Gil tomou a decisão de adiar o show da turnê Tempo Rei que aconteceria em Belém no próximo sábado, 9 de agosto. Em um comunicado, a equipe dele revelou que o motivo é o luto pela morte de sua filhaPreta Gil, que partiu no dia 20 de julho aos 50 anos.

“O show da turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil, que estava marcado para o dia 9 de agosto (sábado), no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém, precisou ser adiado devido à recente perda da querida Preta Gil, filha do artista. A 30e e a equipe de Gilberto Gil estão trabalhando juntas para que a capital paraense possa receber a tão esperada apresentação da última turnê do cantor e compositor. Assim que tivermos novidades sobre a nova data e mais informações, comunicaremos pelos canais oficiais da 30e e da turnê. É importante ressaltar que as demais datas da turnê Tempo Rei seguem confirmadas sem qualquer alteração. Obrigado pela compreensão e pelo carinho de todos os fãs”, informaram.

Gilberto Gil mostrou foto no velório da filha

O cantor Gilberto Gil e sua esposa, Flora Gil, fizeram homenagens póstumas para a cantora Preta Gil na manhã deste sábado, 26. Eles compartilharam fotos que foram feitas durante o velório da artista na sexta-feira, 26, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Nas imagens, os dois apareceram fazendo carinho no corpo de Preta Gil no caixão. Em sua legenda, o pai escreveu: “Até os próximos 50 bilhões de anos… Onde houver alegria e amor, haverá Preta”.

Vale lembrar que Preta era filha de Gilberto Gil com Sandra Gadelha.