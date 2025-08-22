Gente como a gente! Fernanda Gentil viaja para ver seus ídolos de perto

A apresentadora Fernanda Gentil revelou que vai fazer uma viagem internacional só para conferir de perto o show da sua banda favorita; saiba qual é

Fernanda Gentil revelou que está embarcando para Las Vegas para realizar um sonho de fã. Gente como a gente, a apresentadora contou em suas redes sociais que está cometendo essa loucura para ver seus ídolos da adolescência. O vídeo publicado no Reels rapidamente repercutiu e rendeu diversos comentários.

No vídeo publicado em seu perfil, Fernanda reuniu imagens de shows anteriores e acrescentou uma narrativa bem-humorada sobre sua relação com a banda. O narrador inicia: "Essa é a Fernanda. Ela estava muito atolada de trabalho. Todo dia era trabalho, trabalho e trabalho. Entre um trabalho e outro, ela ficava babando, vendo o show dos Backstreet Boys em Las Vegas."

A gravação também relembra a presença da apresentadora em todos os shows do grupo no Rio de Janeiro, incluindo o histórico espetáculo no Maracanã em 2001, além da apresentação mais recente, realizada em São Paulo no ano de 2023. Fernanda, que acompanha a carreira da banda há décadas, mostrou mais uma vez o quanto é dedicada quando se trata de prestigiar seus ídolos.

Ídolos de uma vida

A relação próxima da apresentadora com a banda já apareceu outras vezes. Em 2020, durante a pandemia, Fernanda publicou um vídeo dançando uma música dos Backstreet Boys, demonstrando o quanto sua admiração atravessa os anos. Já em 2023, ela interagiu com Nick Carter, integrante da boy band, pelo Instagram, após o cantor compartilhar uma foto divertida com protetor solar no nariz durante uma estadia no Rio. Bem-humorada, Fernanda comentou: "E aí? Estão gostando? Me conta tudo! Estou aqui em Sampa já esperando vocês."

O vídeo mais recente segue com um tom divertido para explicar o motivo da viagem: "Acontece que agora o show deles é em Las Vegas. É longe e é claro que ela não iria, mas acontece que Fernanda ama shows dentro de esferas. Fernanda ama LED. O show dos meninos da rua de trás é na esfera e o painel de LED da esfera é o maior do mundo. Então, Fernanda precisou ir para Las Vegas e talvez ela não volte."

O espetáculo dos Backstreet Boys acontece na famosa Sphere, conhecida por abrigar o maior painel de LED do mundo, e a apresentadora não quis perder essa oportunidade. A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que se identificaram com a paixão da apresentadora e lotaram os comentários com mensagens carinhosas, elogiando sua dedicação e entusiasmo.

