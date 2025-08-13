Especialista alerta após relato de Fernanda Gentil com filho: 'Não é um caso isolado'

Após Fernanda Gentil revelar drama com filho, a especialista Alessandra Paula explica o que realmente pode levar à interrupção precoce
Fernanda Gentil (38) surpreendeu ao contar que amamentou o filho Gabriel (9) por apenas 28 dias. A jornalista descreveu o período como “muito gourmetizado e romantizado” e explicou que, apesar de ter tentado de tudo, seu leite “secou”. Pouco tempo depois, insatisfeita com a aparência dos seios, ela passou por uma cirurgia de redução de mamas.
Para entender o caso, a CARAS Brasil ouviu Alessandra Paula, especialista em amamentação e recém-nascidos, que reforça: o relato de Fernanda é mais comum do que parece e levanta um debate importante sobre como a sociedade encara os desafios da maternidade.
Esse relato não é um caso isolado. Ele revela algo maior sobre como, hoje, a sociedade lida com desafios: se não for rápido, fácil e confortável, parece não valer a pena", afirma Alessandra.
Segundo a especialista, a frase “meu leite secou” raramente está ligada a uma causa fisiológica: "Sempre digo que leite não seca do nada. Na ausência de fatores clínicos importantes, como cirurgias prévias nas mamas, alterações hormonais graves ou uso de medicamentos que interfiram na lactação, a produção de leite é uma resposta direta à demanda. Bebê que mama bem e com frequência, associado a manejo adequado, mantém a produção estável", explica.
"Mas, em muitos casos, o que vemos não é um problema fisiológico, e sim um abandono precoce por falta de suporte e informação de qualidade", completa.
Maternidade não se resume ao peito
Ao comentar a fala de Fernanda de que não se sente menos mãe por não ter amamentado, Alessandra concorda: "Ela está absolutamente certa. Maternidade não se resume ao peito. Mas a forma como descreveu a experiência como ‘gourmetizada’ revela uma frustração que poderia ter sido evitada."
Para a especialista, amamentar não precisa ser romantizado, mas deve ser encarado como parte essencial do início da maternidade.
"Não é que a amamentação precise ser ‘romantizada’. Ela precisa ser encarada como necessária! Ser realista e bem conduzida. É exaustiva, exige adaptação e, sim, pode doer no início. Mas com orientação correta e apoio especializado, a grande maioria das mães consegue superar essas dificuldades e vivenciar uma amamentação confortável."
A geração do imediatismo
"A geração atual não tolera o difícil, o cansativo, a entrega", critica Alessandra: "Vivemos um tempo em que qualquer desconforto parece insuportável. Não é só com a amamentação: é com o parto, com a introdução alimentar, com o sono do bebê. Queremos soluções mágicas e imediatas, mas a biologia não obedece ao relógio da pressa."
Ela reforça que desistir cedo nem sempre é falta de capacidade: "Ser mãe dá trabalho! Amamentar dá trabalho. É cansativo. Às vezes, exige persistência, ajustes técnicos e até um pouco de renúncia. Mas quando uma mãe desiste sem ter recebido o suporte adequado, não é porque ‘não tinha leite’. É porque o sistema, a rede de apoio e a cultura do imediatismo a deixaram sem ferramentas para continuar."
O que realmente precisa mudar
Para Alessandra, a mudança começa com informação e acolhimento: "Mais do que apontar quem amamenta ou quem não amamenta, precisamos falar sobre educação, acolhimento e responsabilidade social."
Ela defende o fim da visão fantasiosa da amamentação: "Precisamos parar de vender a amamentação como um conto de fadas. Precisamos normalizar pedir ajuda e receber intervenção especializada no início. E precisamos lembrar: o leite só seca quando falta apoio, não quando falta capacidade. Se queremos mudar essa realidade, precisamos trocar a lógica do ‘se não for fácil, eu desisto’ por uma nova frase: ‘Se é difícil, é porque ainda não tive a ajuda certa.’"
Dra. Alessandra Paula é fisioterapeuta, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos. Destaque em amamentação devido ao seu modelo de atendimento humanizado. Proprietária da Clínica Cria, primeira clínica do Brasil dedicada ao cuidado materno infantil, com mais de 150 pacientes atendidos por mês. Referência em Taping pós-parto, sucesso atribuído aos seus excelentes resultados. Através do seu método, inédito no Brasil, vem se destacando por mudar a vida de mulheres da gestação ao pós-parto. Fisioterapeuta pela Universidade de Santo Amaro, com diversas especializações na área materno infantil. CREFITO: 392075-F.
