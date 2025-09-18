Gente como a gente! Paolla Oliveira surge comendo marmita em carro: ‘Realidade’

A atriz Paolla Oliveira compartilhou um momento de sua rotina nesta quinta-feira, 18. Veja a publicação!

A atriz Paolla Oliveira compartilhou um momento de sua rotina nesta quinta-feira, 18. Em publicação nas redes sociais, ela apareceu comendo uma marmita dentro do carro a caminho de mais um de seus compromissos.

Depois de mostrar que participou de um trabalho em um hotel com vista para o mar do Rio de Janeiro, Paolla revelou que o almoço aconteceu dentro do carro e brincou sobre a situação, comentando que, na expectativa, o almoço seria em um restaurante cinco estrelas, mas na realidade acabou no banco do veículo.

“Expectativa de almoço do artista: restaurante 5 estrelas. Realidade: banco de carro”, disse ela. Nos comentários, os fãs brincaram: “Minha marmita minha vida”, disse uma. “Vem almoçar aqui em casa comigo”, falou outra. “Você bem plena comendo no carro”, comentou outra pessoa. Veja:

Paolla Oliveira revela momentos da sua rotina

Recentemente, a atriz compartilhou com seus seguidores um álbum de fotos que mostra momentos recentes de sua rotina, incluindo cenas dos bastidores de Vale Tudo e cuidados pessoais de skincare. “A vida nas entrelinhas”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

A intérprete de Heleninha, em Vale Tudo, trama da TV Globo, mostrou seus cuidados com a pele, interações com o elenco nos bastidores, cenas no camarim, brincadeiras com seu gatinho, e também cantorias dentro do carro.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira fez uma homenagem de Dia dos Pais para o seu pai, José Everardo Oliveira. Em sua rede social, a famosa postou cliques inéditos com o veterano e fez uma homenagem para ele.

“Sobre os momentos mais importantes serem os mais simples! Todo dia é dia de quem a gente ama, e o melhor momento para ser a melhor pessoa que eu posso ser. Feliz Dia dos Pais para todos”, escreveu a artista na legenda.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)