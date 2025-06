Paolla Oliveira revela momentos inéditos da sua rotina: ‘A vida nas entrelinhas’

A atriz Paolla Oliveira, intérprete de Heleninha em ‘Vale Tudo’, revela aos internautas alguns momentos especiais de sua rotina; confira!

Na terça-feira, 11, Paolla Oliveira, 43 anos, dividiu com seus seguidores um álbum de fotos que retrata momentos recentes de sua rotina, incluindo cenas dos bastidores de Vale Tudo e cuidados pessoais de skincare.

“A vida nas entrelinhas”, escreveu a atriz na legenda da publicação. A intérprete de Heleninha, em Vale Tudo, trama da TV Globo, compartilhou com os seguidores momentos raramente vistos, mostrando desde seus cuidados com a pele, interações com o elenco durante as gravações, cenas no camarim, brincadeiras com seu gatinho, até cantorias dentro do carro.

O carrossel encantou muitos internautas, que deixaram comentários repletos de elogios e corações. “A rainha da beleza”, comentou um fã. “Tão linda e iluminada... Só amor, muito amor!!!”, escreveu outro usuário. “Ela domina a perfeição em cada detalhe”, acrescentou uma admiradora.

Confira os bastidores da rotina de Paolla Oliveira:

Críticas à atuação de Paolla Oliveira em 'Vale Tudo'

A atriz Paolla Oliveira responde à nota zero que recebeu por sua atuação como Heleninha no remake de Vale Tudo, da Globo. A nota baixa foi dada pela colunista Ana Luiza Santiago, que escreve a Coluna Play do Jornal O Globo. A jornalista justificou a nota baixa ao dizer que a artista estava com o “gestual exagerado. Elementos de composição em excesso acabam atrapalhando”.

Com a repercussão da crítica para o seu tipo de interpretação de Heleninha, a atriz gravou um vídeo nas redes sociais para refletir sobre o assunto. Com maturidade, ela deixou claro que suas escolhas cênicas podem não chegar do mesmo jeito para todo mundo, mas que tem a maturidade para seguir acreditando em sua escolha para a personagem; confira mais detalhes!

