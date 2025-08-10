CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Paolla Oliveira mostra momentos inéditos da intimidade com o pai
Datas Especiais / Amor!

Paolla Oliveira mostra momentos inéditos da intimidade com o pai

No Dia dos Pais, Paolla Oliveira mostra cliques raros ao lado de seu pai e revela como são bem próximos; confira as fotos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 13h45

Paolla Oliveira mostra fotos inéditas com o pai
Paolla Oliveira mostra fotos inéditas com o pai - Reprodução/Instagram

A atriz Paolla Oliveira fez uma homenagem de Dia dos Pais neste domingo, 10, para o seu pai, José Everardo Oliveira. Em sua rede social, a famosa postou cliques inéditos com o senhor e fez uma homenagem para ele.

A intérprete de Heleninha de Vale Tudo, novela das nove, então chamou a atenção ao exibir momentos de sua intimidade ao lado do pai. A namorada de Diogo Nogueira revelou que são bem próximos, fazendo várias coisas do cotidiano juntos.

"Sobre os momentos mais importantes serem os mais simples! Todo dia é dia de quem a gente ama, e o melhor momento para ser a melhor pessoa que eu posso ser. Feliz Dia dos Pais para todos", escreveu a artista na legenda.

Ainda nas últimas semanas, Paolla Oliveira homenageou a mãe, Daniele Oliveira, e postou um clique raro ao lado dela. Tempos atrás, a famosa emocionou ao realizar um sonho de seu pai e compartilhar o momento inesquecível na rede social. Ele estava há 13 anos sem visitar sua família no Rio Grande do Norte.

PRIMEIRA VEZ DE PAOLLA OLIVEIRA COM DIOGO NOGUEIRA

A atriz Paolla Oliveira resolveu revelar um detalhe de sua intimidade nas redes sociais. Ao responder dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram, ela surpreendeu ao contar sobre a sua primeira noite de amor com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação.

A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.

Paolla e Diogo estão juntos desde 2021 e já contaram que estão morando juntos há algum tempo. Eles foram apresentados pelo amigo e cantor Mumuzinho, que ligou para o amigo para contar que gostaria de apresentá-lo para a atriz. "Quando ele falou quem era, eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira", afirmou. 

Então, eles começaram a conversar até marcar o primeiro encontro. "A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou ele. 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

