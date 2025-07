Filho de Preta Gil passou em local de homenagem à mãe antes do velório

Filho único de Preta Gil, o cantor Francisco Gil prestou uma nova homenagem à mãe; velório da artista acontece no Rio de Janeiro

Filho único de Preta Gil (1974-2025), o cantor Francisco Gil prestou uma homenagem à mãe na manhã desta sexta-feira, 25, momentos antes de chegar ao velório da artista. Em suas redes sociais, o jovem compartilhou um registro tocante ao lado da mãe, marcando o momento de despedida.

Durante o caminho até o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde acontece a cerimônia do último adeus a Preta, Francisco passou por um local de homenagem à mãe feito pela Prefeitura na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro. O órgão público instalou a placa 'Circuito de Blocos de Rua Preta Gil', marcando o trajeto oficial dos megablocos de Carnaval do estado.

Francisco Gil chegou ao velório acompanhado da namorada, a ex-BBB Alane Dias, e de outros amigos. O músico foi fotografado em um momento comovente ao se despedir da mãe ao lado do caixão de Preta Gil.

A artista faleceu no último domingo, 20, em Nova York, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra o câncer. Francisco, fruto do antigo casamento de Preta com o ator Otávio Muller, esteve ao lado da mãe em seus últimos dias de vida e retornou ao Brasil na manhã de quinta-feira, 24.

Francisco Gil compartilha foto comovente com a mãe, Preta Gil - Reprodução/Instagram

Francisco Gil se despede da mãe, Preta Gil - Foto: Roberto Filho / Brazil News

A homenagem do filho de Preta Gil

Filho único da cantora Preta Gil, Francisco Gil comoveu ao falar pela primeira vez sobre a morte da mãe. Na noite de terça-feira, 22, dois dias após perdê-la, ele fez um post emocionante sobre como foi a despedida deles.

Francisco falou que teve tempo de se despedir dela e que admira a coragem de sua mãe em lutar contra a doença. Além disso, ele destacou o amor que a mãe tinha pela vida e pelas pessoas queridas. Inclusive, o rapaz de 30 anos relembrou o que ouviu do avô, Gilberto Gil, após a morte da mãe; confira detalhes.

