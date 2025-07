Filho de Isabeli Fontana impressiona com tamanho em nova foto com a mãe

Tá enorme! A modelo Isabeli Fontana dividiu uma foto inédita ao lado de Lucas, seu filho com o ator Henri Castelli; veja

A modelo Isabeli Fontana impressionou o público ao dividir uma nova foto ao lado do filho caçula, Lucas Fontana, de 18 anos. O jovem, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Henri Castelli, chamou atenção ao surgir enorme no registro com a mãe em meio à natureza.

No clique, é possível notar que o herdeiro dos famosos está mais alto que a modelo. Lucas, inclusive, também já passou a altura do pai, que mede 1,87 m. Em janeiro deste ano, o jovem posou em fotos ao lado de Henri Castelli no aniversário de 11 anos da irmã, Maria Eduarda, filha do ator com Juliana Despirito.

Além de Lucas, Isabeli Fontana também é mãe de Zion Fontana, de 21 anos, de sua antiga união com Álvaro Jacomossi. Atualmente, a modelo é casada com o cantor Di Ferrero, vocalista da banda NX Zero.

Isabeli Fontana e o filho, Lucas - Reprodução/Instagram

Isabeli Fontana comemora conquista do filho

Em maio deste ano, Isabeli Fontana celebrou a nova conquista de seu filho caçuça, Lucas Fontana, de 18 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Henri Castelli. Em uma publicação nas redes sociais, a modelo festejou a formatura do herdeiro.

No post, ela mostrou o momento em que entrega uma rosa branca para o rapaz. Em seguida, o abraça e lhe dá um beijo. "Eu te amo", diz ela. "Eu também te amo", responde Lucas. "Meu bebê graduou", escreveu ela na legenda.

Em seguida, ela compartilhou uma imagem em que o jovem aparece usando uma beca e um capelo azul, típico de cerimônias de formatura. Ele segura uma rosa branca que ganhou da mãe. Ao fundo, ela adicionou a canção We Are the Champions; confira o registro!

