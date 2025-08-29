Filho de Gugu Liberato conta como está a relação familiar após disputa judicial

João Augusto Liberato fala sobre a reaproximação com a mãe e irmãs após a batalha judicial pela herança deixada por Gugu Liberato

João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador Gugu Liberato, abriu o coração sobre a relação com sua mãe, Rose Miriam, e suas irmãs, Marina e Sofia, após os intensos conflitos judiciais envolvendo a herança deixada por seu pai. Em entrevista ao site 'Quem', ele revelou que, apesar das divergências legais, a família tem se reaproximado e fortalecido os laços afetivos.

O jovem de 23 anos destacou que a convivência com a mãe e as irmãs tem sido positiva, especialmente após um período de afastamento. Ele enfatizou que, embora a disputa pela herança tenha gerado tensões, o amor e o respeito mútuo prevaleceram, permitindo a reconstrução dos vínculos familiares.

" Nossa relação voltou a ser como antes. Minhas irmãs não moram comigo, moram com a minha mãe nos Estados Unidos. Mas tudo voltou ao normal, todos nós nos amamos, conversamos. Somos uma família novamente. Acho que isso é o que faltava para mim, para eu me sentir confortável, bem e em paz após a morte do meu pai ", declarou João Augusto Liberato.

O primogênito de Gugu Liberato também expressou seu desejo de seguir o legado do pai na televisão, mencionando que pretende iniciar sua carreira na área. Ele revelou que já está estudando e se preparando para essa nova fase profissional, com o apoio da família.

Gugu Liberato e Rose Miriam são pais de João, Marina e Sofia - Foto: Reprodução / Instagram

O que aconteceu com Gugu?

O apresentador Gugu Liberato, ícone da televisão brasileira, faleceu aos 60 anos em 22 de novembro de 2019, em Orlando, Flórida, após sofrer uma queda de aproximadamente quatro metros enquanto realizava um reparo no ar-condicionado de sua residência. A queda resultou em um traumatismo craniano grave, levando à morte encefálica dois dias depois. A causa da morte foi confirmada como acidental

Gugu estava em sua casa com a família no momento do acidente. Após o ocorrido, ele foi rapidamente atendido e levado ao hospital Orlando Health, onde permaneceu internado na UTI. A família autorizou a doação de órgãos, beneficiando até 50 pessoas. O corpo foi trasladado ao Brasil, onde recebeu homenagens póstumas e foi sepultado no Cemitério Gethsêmani, em São Paulo.

Gugu Liberato - Foto: Record TV

A disputa judicial pela herança de Gugu

Em 2024, a família de Gugu Liberato encerrou a batalha judicial que dividiu a família nos últimos cinco anos - desde a morte do apresentador. Com isso, a herança dele finalmente foi dividida entre os herdeiros que ele apontou em seu testamento.

A herança de Gugu - estimada em R$ 1 bilhão e 400 milhões - foi dividida com 75% para os três filhos - João Augusto, Marina e Sofia Liberato - e 25% para os 5 sobrinhos do comunicador. A divisão foi feita após Rose Miriam renunciar ao processo que pedia o reconhecimento de união estável ao ficar de fora do testamento deixado pelo apresentador.

Em entrevista ao Fantástico, cedida em dezembro de 2024, João Augusto contou que tomou a iniciativa de promover um acordo familiar e prometeu que iria cuidar da mãe junto com as irmãs. Inclusive, os três filhos abriram um fundo de investimento internacional e depositaram uma quantia para que o rendimento fosse totalmente usado pela mãe ao longo de sua vida; confira mais detalhes!

