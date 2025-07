Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício faz rara aparição com a namorada

Pietro Antonelli, filho dos atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício, marcou presença ao lado da namorada cantora em evento; veja fotos

Filho dos atores Giovanna Antonelli e Murilo Benício, o modelo Pietro Antonelli fez uma rara aparição em público com a namorada, a atriz e cantora Clarissa Müller, na noite de quinta-feira, 24. O casal marcou presença em um evento no Viaduto do Chá, em São Paulo.

Esbanjando elegância, Pietro e Clarissa escolheram looks estilosos para curtir a noite: a cantora apostou em um conjunto preto, composto por um vestido e blazer, e botas até o joelho; o herdeiro dos famosos, por sua vez, surgiu com uma camiseta branca, calça social, jaqueta e sapatos em tons marrons.

Vale lembrar que Pietro Antonelli e Clarissa Müller estão juntos desde 2024. Discretos, o casal costuma compartilhar raros registros juntos nas redes sociais. Em fevereiro deste ano, os dois aproveitaram um baile de carnaval no Rio de Janeiro em clima de romance e trocaram beijos na frente dos fotógrafos de plantão.

Confira as fotos de Pietro Antonelli com a namorada:

Clarissa Müller e Pietro Antonelli - Foto: Patrícia Devoraes/Brazil News

Pietro Antonelli - Foto: Patrícia Devoraes/Brazil News

Clarissa Müller - Foto: Patrícia Devoraes/Brazil News

Clarissa Müller e Pietro Antonelli - Foto: Patrícia Devoraes/Brazil News

Quem é Clarissa Müller?

Cantora e atriz, Clarissa já atuou em ‘Malhação’, de 2018, e nos filmes ‘Tudo Por Um Popstar 2’ e ‘Ana e Vitória’. Além disso, ela já lançou dois álbuns e foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Artista Revelação. No passado, ela namorou com o ator Bruno Montaleone.

Pietro Antonelli revela o que aprendeu com os pais famosos

Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, Pietro Antonelli desfilou pela segunda vez na SPFW. Em abril deste ano, o modelo entrou na passarela com a coleção GOLEM, de Dario Mittmann, e aproveitou para contar à CARAS Brasil sobre a influência de seus pais em sua carreira.

"Eu me inspiro muito neles, muito! Mas é mais em características profissionais do que artisticamente. Por exemplo, na competência e em levar o trabalho muito a sério. Isso é meio óbvio, o que estou falando, mas tem gente que não. Tem gente que chega atrasado, tem gente que não faz com toda a energia e a disposição que tem. Eu não; faço com tudo que tenho e faço o meu melhor sempre, e sempre tento ser o máximo competente. Então, acho que meus pais me inspiram muito nesse lugar", declarou o herdeiro dos famosos.

