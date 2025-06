Giovanna Antonelli surge em foto rara com os três filhos em viagem à Turquia

A atriz Giovanna Antonelli desembarcou na Turquia ao lado do marido e dos três filhos para aproveitar alguns dias de férias

Giovanna Antonelli está aproveitando as férias em ótimas companhias! A atriz desembarcou na Turquia ao lado do marido, Leonardo Nogueira, e dos três filhos, Pietro Antonelli, de 20 anos, e as gêmeas Sofia e Antônia, de 14.

Por meio das redes sociais, o primogênito da artista, fruto de seu antigo casamento com o também ator Murilo Benício, publicou alguns registros da viagem em família. Além de imagens de passeios, Pietro compartilhou um clique raro ao lado da mãe e das irmãs.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o jovem, que seguiu a carreira como modelo, abriu o coração ao falar sobre a influência dos pais famosos em sua trajetória. "Eu me inspiro muito neles, muito! Mas é mais em características profissionais do que artisticamente. Por exemplo, na competência e em levar o trabalho muito a sério", iniciou Pietro Antonelli.

"Isso é meio óbvio, o que estou falando, mas tem gente que não. Tem gente que chega atrasado, tem gente que não faz com toda a energia e a disposição que tem. Eu não; faço com tudo que tenho e faço o meu melhor sempre, e sempre tento ser o máximo competente. Então, acho que meus pais me inspiram muito nesse lugar", completou o herdeiro de Giovanna Antonelli e Murilo Benício.

Giovanna Antonelli com os três filhos - Reprodução/Instagram

O fim do casamento de Murilo Benício e Giovanna Antonelli

Recentemente, o ator Murilo Benício abriu o coração ao comentar sobre o fim de sua união com a também atriz Giovanna Antonelli. Os dois foram casados por três anos, de 2002 a 2005, e são pais de Pietro Antonelli.

Em entrevista ao 'Alt Tabet', do Canal UOL, Murilo revelou que, embora os dois sejam ótimos amigos hoje em dia, o processo de separação entre eles possuiu um 'momento conturbado'. De acordo com o ator, o ex-casal travou uma disputa litigiosa após o término; confira mais detalhes!

