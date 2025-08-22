Filho caçula de Faustão fala pela primeira vez sobre suposto affair

Filho caçula de Faustão, Rodrigo Silva deixa o mistério no ar ao falar sobre a bailarina Daia de Paula após chegar com ela à festa do irmão

Filho caçula de Faustão, o jovem Rodrigo Silva, de 17 anos, agitou o mundo das celebridades nesta semana ao chegar na festa do irmão, João Silva, ao lado da bailarina Daia de Paula, de 34 anos, que já trabalhou no programa Domingão do Faustão, da Globo. A aparição deles levantou rumores sobre um suposto affair entre os dois.

Com toda a repercussão, Rodrigo foi questionado sobre a possibilidade de um romance entre eles e fez mistério. “Só quem sabe, quem sabe… Ainda estamos vendo isso aí. Ela trabalhava no balé do meu pai. É uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus, não tem como mentir, é só olhar que você já percebe”, disse ele, e completou: “É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… Mistério”.

A assessoria de imprensa da família chegou a confirmar o suposto romance em contato com o site Quem, mas negou logo depois.

Rodrigo é filho de Faustão com a produtora Luciana Cardoso. Ele é o mais discreto dos filhos do apresentador e ainda não revelou publicamente qual será o seu caminho profissional. Vale lembrar que os outros filhos de Faustão seguiram a carreira artística. Lara é cantora e João se tornou apresentador de TV.

Rodrigo Silva e Daia de Paula — Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews

Esposa de Faustão fala sobre a internação do marido

Esposa de Faustão, a produtora Luciana Cardoso contou qual é a previsão de alta hospitalar do marido. Ele está internado em um hospital de São Paulo desde maio e passou por dois transplantes de órgãos neste mês.

“Acho que, em duas semanas [ele recebe alta], se não tiver nenhuma intercorrência”, disse ela ao site Quem. Ela ainda comentou sobre como está sendo a recuperação dele depois das cirurgias.

"A parte médica está supercerta…O primeiro transplante de rim deu certo, e agora esse também deu certo desde o início. Agora é reabilitação física e emocional. Ainda há alguns passos a seguir, mas, graças a Deus, ele está vivo! Vai viver muitos anos", declarou.

Por fim, Luciana Cardoso comentou sobre a força de Faustão para ficar bem. "É um dia de cada vez; esse é o maior ensinamento desse processo longo, que já dura dois anos. Ele é muito forte. Tudo o que ele passou, a parte mental dele é muito firme mesmo. Ele nunca desistiu, ele quer viver. Isso faz diferença", afirmou.

Homenagens dos filhos para Faustão

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, iniciou o Dia dos Pais cercado de amor e carinho. O artista, que está se recuperando de transplante de fígado e um retransplante renal, ganhou homenagens emocionantes dos filhos, João Silva e Rodrigo Silva.

João, que estreou seu programa no SBT na noite de sábado, 9, fez questão de falar sobre o pai, sua maior inspiração, e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que o apresentador tem recebido.

"Como já é domingo, dia dos pais, tem uma homenagem ao meu pai, que está assistindo", iniciou o comunicador. Logo em seguida, um vídeo de momentos marcantes de João Silva ao lado do pai foi exibido na telinha.

"Só dizer o que eu falo pra você sempre: o quanto eu te amo, te admiro e o quanto você representa pra mim. O que a gente fala todos os dias não precisa ser dito no dia dos pais. É mais um dia pra gente reforçar o que fala", declarou o novo apresentador do SBT.

🚨 DIA DOS PAIS: já é domingo e João Silva homenageou Faustão em sua estreia no SBT!#ProgramaDoJoão#ProgramaDoJoãoNoSBT#DiaDosPaispic.twitter.com/EXTMTJrHdi — Silvinho (@silvinhotv) August 10, 2025

Já Rodrigo Silva, o caçula do veterano com Luciana Cardoso, usou as redes sociais nos primeiros minutos deste domingo, 10, para publicar uma bela homenagem ao pai. Em celebração a data especial, o jovem resgatou alguns registros ao lado de Faustão, incluindo fotos de quando ele ainda era pequeno.

"Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que eu poderia ter tido", escreveu o caçula da família na legenda das imagens. Vale lembrar que além de João Silva e Rodrigo, Faustão também é pai da cantora Lara Silva.