  2. Filho caçula de Faustão, Rodrigo surge acompanhado na festa do irmão
Eventos / Festa!

Filho caçula de Faustão, Rodrigo surge acompanhado na festa do irmão

Filho caçula do apresentador Faustão, o jovem Rodrigo, fez uma aparição pública na primeira Festa do João, evento realizado por seu irmão, João Silva

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 22/08/2025, às 07h07

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva - Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews

Filho caçula do apresentador Faustão, o jovem Rodrigo, fez uma aparição pública na primeira Festa do João, evento realizado por seu irmão, João Silva, em sua casa no Morumbi, em São Paulo. Aos 18 anos, o jovem chegou ao evento acompanhado de Daia de Paula, ex-bailarina do balé do pai.

Em entrevista a revista Quem, Rodrigo falou sobre sua relação com ela. “Só quem sabe, quem sabe… ainda tamo vendo isso aí… Ela trabalhava no balé do meu pai… é uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus. E não tem como mentir? Tá aí, só é só olhar que você já viu certo…”, disse, que brincou em seguida: “É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai… mistério”.

Quem é Daia de Paula?

Daia de Paula entrou para o balé do Faustão em 2016, após quatro tentativas, e permaneceu até 2019, quando foi promovida a “repórter da galera”. Depois, passou a atuar como assistente de palco, função que manteve inclusive na transição de Fausto Silva da Globo para a Band. O apresentador deixou o ar em 2023 para cuidar da saúde e, desde então, segue afastado da TV.

Rodrigo Silva e Daia de Paula — Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews
Rodrigo Silva e Daia de Paula — Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews

Rodrigo Silva e Daia de Paula — Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews
Rodrigo Silva e Daia de Paula — Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews

Rodrigo Silva e Daia de Paula — Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews
Rodrigo Silva e Daia de Paula — Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews

O cardápio da festa de João Silva

O evento aconteceu na residência dele, no bairro do Morumbi, em São Paulo, e contou com um cardápio sofisticado. Os convidados foram recebidos com pratos elaborados e sobremesas preparadas ao vivo. O menu de entrada trouxe opções como Guiozas com recheio de carne suína com molho ponzu, cannoli folhado de palmito, mini vol au vens de shitake trufado, mini croquete de costela com dip de Dijon e franguinho crispy com molho satay à parte.

Além disso, o evento contou com uma ilha gourmet repleta de pratos saborosos, como: saladinha oriental de bifum com fios de legumes servido na tacinha, ceviche de robalo com suco de cítricos, cubinhos de batata doce e gomos de tangerina, truffe pizza com queijo ementhal, capaccio ao molho de alcaparras, parmesão e rúcula, tartar de salmão com tartar de avocado e maionese de wasabi, servido na tacinha, mini nhoque de mandioquinha na manteiga de sálvia trufada, arroz de pato com crispy de parma.

Por fim, o cardápio teve duas sobremesas que foram finalizadas ao vivo para os convidados: tiramisú e morango do amor.

Leia também: Os looks dos famosos na festa do apresentador João Silva

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

faustãoJoão Silva

