João Silva aposta em programa 'para unir gerações' no SBT: 'Meu maior orgulho'

O SBT confirmou a estreia de um novo talento aos sábados à meia-noite. Se trata de João Silva (21), filho de Fausto Silva (75), o Faustão, que passa a comandar o Programa do João a partir de 9 de agosto, logo após o programa Sabadou com Virgínia Fonseca.

Durante coletiva de imprensa ao lado do diretor Cris Gomes, João compartilhou sua empolgação com a estreia e revelou bastidores e pilares do formato, que mistura humor, emoção, bastidores e debates entre gerações.

“Quero ser o apresentador João Silva, filho do Faustão para sempre. Quanto mais eu puder levar a história dele para as próximas gerações, claro, com a minha personalidade”, afirmou João.

Estilo popular e digital

Segundo João, a escolha do nome da atração, Programa do João, carrega uma proposta simples, direta e inclusiva: "Programa do João é popular. O meu nome é João Silva, deve ser talvez o nome mais popular. Acho que ter o meu nome no título do programa é muito importante, até por conta mesmo que tem muitas pessoas gostam de mim e falam que adoram o programa e esquece que é João, é o filho do Faustão. Então, quanto mais a gente botar o João no nome mais as pessoas vão lembrar."

O diretor do programa analisa: “A televisão precisa simplificar, ser direta, didática. A gente está concorrendo com muita atenção. Então, Programa do João é um nome universal. Da classe A à classe Z vai conseguir falar, vai se identificar. Esse aqui é um João Silva que deu certo."

'Duelo de Gerações' é o coração do programa

Um dos quadros mais falados por eles é o 'Duelo de Gerações', onde o “time Raiz” e o “time Enzo” vão responder perguntas e interagir em debates descontraídos sobre costumes e referências de diferentes épocas.

“Acho que o Duelo de Gerações é exatamente isso: sentar a família junto para conversar e brincar sobre as diferenças de cada época. Quanto tempo faz que você não assiste algo com seu avô, sua mãe, seus filhos?”, questiona João.

Para ele, o objetivo é unir pais, filhos e avós em frente à TV, misturando a tradição do formato televisivo com a linguagem jovem e digital.

Estreia terá Neymar

Já na estreia, o Programa do João contará com a participação de Neymar Jr.. E há expectativa por uma aparição especial de Faustão, ainda que o apresentador diga que o pai está sendo “convencido”.

Outros quadros trarão entrevistas exclusivas, acesso aos bastidores da TV e brincadeiras com famosos. Um dos destaques será o "Atrás da Tapadeira", que mostra como tudo acontece por trás das câmeras.

“O programa tem três pilares muito bem definidos: papo entre gerações, grandes nomes e bastidor”, explica o diretor Cris Gomes.

Produção original, jovem e nacional

O formato do programa é 100% nacional, criado por Luciana Cardoso, com produção do próprio SBT. A proposta, segundo Cris, é valorizar o conteúdo brasileiro e formar novos talentos:

“Estamos fazendo um programa para o João, não é para o Cris. Ele está num lugar de muita verdade, um terreno fértil para desabrochar.”

Além disso, o time contará com nove estagiários de uma universidade privada da capital paulista, uma aposta na renovação profissional e criatividade jovem.

Audiência além do Ibope

João Silva também destacou a importância de medir o sucesso pela repercussão digital, não apenas pelos índices tradicionais.

“Eu quero abrir o Instagram no dia seguinte e ver um corte do meu programa com 10 milhões de visualizações. Isso também é audiência. Isso me deixa com uma alegria danada. Ver as pessoas comentando”, declara o jovem.

Filho do Faustão e orgulhoso disso

João faz questão de reforçar que não se incomoda com o título de “filho do Faustão”, muito pelo contrário: “É o meu maior orgulho. Mesmo sendo o apresentador João Silva, ‘filho do Faustão’ tem que ser para o resto da vida. Acho que é ser grato.”

Sobre o rótulo de “nepo baby”, ele encara com naturalidade: “Acho um termo ótimo. Muitos levam para o lado pejorativo, mas eu enxergo com orgulho.”

Estilo próprio e identidade em construção

Apesar da conexão forte com o pai, João quer construir sua identidade: “Sou diferente do meu pai. Ele é mais expansivo, tem aquele humor característico. Eu sou mais tranquilo, carinhoso, empático. Quero conquistar meu espaço pela minha verdade.”

A estreia nas noites de sábado é vista por ele como um momento especial: “Eu falo que estou entrando no Real Madrid dos Galácticos. Estar ao lado da Virgínia nessa dobradinha jovem representa a renovação da TV.”

