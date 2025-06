Fila andou! Matheus Vargas é visto aos beijos com nova affair misteriosa

Matheus Vargas foi flagrado em clima de romance com nova affair em SP; cantor terminou namoro com Hariany Almeida em fevereiro

Ao que tudo indica, a fila andou para Matheus Vargas! Solteiro desde o término do namoro com a influenciadora e ex-BBB Hariany Almeida, ocorrido em fevereiro deste ano, o cantor foi visto aos beijos com nova affair misteriosa em São Paulo. As informações são do portal LeoDias.

De acordo com o veículo, o flagra aconteceu na última sexta-feira, 27, em um hotel luxuoso na zona sul da capital paulista, onde Matheus teria se hospedado com a moça. Nas imagens divulgadas pelo portal, os dois aparecem em clima de romance em uma mesa ao lado de outras pessoas.

Até o momento, o filho do cantor Leonardo não se manifestou sobre o assunto. Vale lembrar que em março deste ano o portal LeoDias revelou que Matheus Vargas estava vivendo um affair com Victória Miranda. Os rumores começaram após o artista ser visto em uma festa acompanhado da influenciadora.

Matheus e Hariany Almeida anunciaram o fim da relação em 23 de fevereiro, cerca de dois anos após iniciarem o namoro. "Em respeito aos meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem", declarou a ex-BBB, na ocasião.

Fim do namoro de Hariany e Matheus não foi amigável

Recentemente, Hariany Almeida revelou que o fim do namoro com o cantor Matheus Vargas não foi amigável. Ela confessou que eles não se encontraram depois que romperam a união. Inclusive, a ex-BBB pediu para um amigo falar com o cantor para que ela pudesse buscar suas coisas.

"Após o término com o Matheus, a nossa relação mudou bastante. Não dá pra dizer que foi um término amigável, não tivemos contato depois. Apenas pedi para que um amigo falasse com ele para que eu pudesse buscar as minhas coisas, é natural que haja um distanciamento, especialmente quando se encerra um ciclo da forma que foi. No entanto, sempre procurei manter o respeito, fui educada assim e nada me atingiu a ponto de eu mudar os meus valores de criação ensinados pela minha família", afirmou ao Portal Leo Dias.

