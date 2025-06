Ex-BBB Hariany Almeida conta que está morando no exterior por um tempo: 'Decidi'

A influencer e ex-BBB Hariany Almeida compartilhou nesta segunda-feira, 2, que decidiu passar uma temporada fora do Brasil

A influencer e ex-BBB Hariany Almeida compartilhou nesta segunda-feira, 2, que decidiu passar uma temporada fora do Brasil. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ela falou sobre os novos rumos de sua trajetória e disse estar cansada da "mesmice".

"Nessa nova temporada da vida dela, ela resolveu morar um tempo na Europa com a sua irmã e seus sobrinhos para estudar inglês e viver coisas novas... Mas antes de começar essa temporada, ela e a família decidiram fazer uma viagem para a Albânia", falou o narrador no fundo, de seu vídeo.

No vídeo, ela ainda mostrou alguns momentos de sua passagem pelo país localizado no sudeste europeu. "Aguardem os próximos capítulos dessa jovem sonhadora em Londres", relatou. " Cansei da mesmice gente, assistam até o final. Acompanhem essa nova temporada!!!!", ela adicionou na legenda.

Mais tarde, ela abriu uma caixinha de perguntas nos stories e foi questionada sobre o motivo de ter ido passar uma temporada fora do Brasil. E a ex-BBB contou que quer se aperfeiçoar no inglês. "Eu decidi ficar mais tempo porque eu vou fazer um intercâmbio que começa segunda-feira e eu estou super empolgada. Meu inglês é algo que me limita muito".

E complementou: "Eu já fazia aulas há muito tempo, mas, para eu desenrolar e aprender mais a fundo, eu precisava viver essa experiência. Pra eu poder aprender ainda mais e tirar essa limitação de mim", disse ela, que contou que vai fazer aulas todos os dias".

Hariany terminou namoro com Matheus Vargas recentemente

Recentemente, Hariany anunciou o fim de seu relacionamento com o cantor Matheus Vargas por meio de uma publicação nas redes sociais. A estrela disse que não estava bem com a separação e pediu respeito neste momento. “Em respeito a meus fãs, venho comunicar que eu e o Matheus não namoramos mais! Estou mal, espero que me entendam, e não me questionem”, afirmou ela. Os dois assumiram o namoro em setembro de 2023.

