Fernanda Paes Leme sobre despedida de Preta Gil: 'Precisei me reorganizar'

Após receber notícia da morte de Preta Gil, Fernanda Paes Leme fala sobre despedida da cantora e revela que não conseguiu gravar homenagens

A apresentadora Fernanda Paes Leme fez um homenagem para Preta Gil neste domingo, 20, em sua rede social. Com fotos de sua filha, Pilar, de um ano, com a cantora, a famosa fez a declaração e falou como foi difícil de se despedir da amiga.

Muito afetada com a partida dela, a atriz ainda escreveu em seu stories que não conseguiu aceitar convites para gravar declarações por não ter condições de aparecer. "Precisei me reorganizar emocionalmente pra me despedir da melhor forma que eu podia, porém jamais será o suficiente da forma como você merece," contou.



"Te amarei pra sempre, Tchuca... E a saudade já é imensa. Como preencher o vazio que sua presença tão viva, tão colorida, tão escandalosa e tão amorosa ocupava? Não tem como. Em meu lamento, me dei conta que minha filha não vai crescer com a presença física da Tia Preta, mas ela te conheceu e vai ouvir todas as nossas histórias e vai te admirar , se orgulhar e se inspirar nessa força da natureza que também me inspirou desde o primeiro dia em que nos encontramos", falou.



"Escrevo isso mais pra mim, porque pra você, eu tive a oportunidade de sempre poder falar tudo que quis pessoalmente. Te amo, Tchuca. Minha Amiga. Minha Preta. Minha estrela. Meu anjo da guarda. Obrigada por tanto! Um beijo imenso em toda família, amigos e fãs", finalizou a atriz a declaração.

Em seus stories, ela escreveu sobre não ter conseguido gravar homenagens: "Agradeço a todos os convites para eu entrar ao vivo em programa, mandar vídeo... Preta merece todas as homenagens, mas não consigo, desculpa ".

Carolina Dieckmmann mostra uma de suas últimas fotos com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil nos últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio à gravações de Vale Tudo, novela das nove, a loira foi para Nova York, nos EUA, ver a amiga, que estava tentando um tratamento experimental por lá.

Neste domingo, 20, após o anúncio da morte da filha de Gilberto Gil, a intérprete de Leila postou algumas fotos ao lado da amiga, mostrando como ficaram nos últimos dias antes dela partir. Depois disso, em seus stories, Carolina Dieckmmann publicou mais um clique com a cantora. Veja mais aqui!