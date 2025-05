Fabiana Justus se mima com bolsa luxuosa de Dia das Mães. Saiba o preço!

Em suas redes sociais, Fabiana Justus contou que resolveu se presentear com uma bolsa luxuosa de Dia das Mães. Saiba o preço!

Atualmente, Fabiana Justus está curtindo uma viagem com algumas amigas para Nova York, nos Estados Unidos.

Já que o Dia das Mães é celebrado no próximo domingo, 11, a empresária, que é mãe de três filhos, resolveu se dar um presente.

Em suas redes sociais, Fabiana mostrou uma bolsa da grife Loewe na cor marrom. "Me dei de presente de Dia das Mães. Queria muito uma bolsa marrom café, já que estou completamente obcecada por marrom", disse ela.

Em seguida, a famosa mostrou mais detalhes do novo mimo. "Ela fica assim, tipo um saquinho. Achei muito linda e neutra".

No site oficial da marca, um modelo similar custa U$ 3900 dólares, o que é equivalente a mais de R$ 22 mil.

Viagem especial

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Atualmente, a empresária está curtindo uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos, com algumas amigas. Na quarta-feira, 7, a famosa fez questão de postar algumas fotos da viagem e ainda relembrou um momento difícil.

Em janeiro do ano passado, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia. Ela passou por algumas sessões de quimioterapia e um transplante de medula óssea, além de ter que ficar algum tempo isolada para não correr o risco de pegar nenhuma doença. Atualmente, a doença está em remissão.

"Um ano atrás elas estavam me mandando muito amor de longe enquanto eu estava isolada... e hoje estamos aqui, juntas em Nova York. Vivendo essa vida maravilhosa! Minhas amigas desde os três anos de idade. Amo muito", escreveu ela na legenda da publicação.

Antes de ir viajar, a empresária desabafou sobre o fato de deixar os filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, e Luigi, de um ano, frutos do seu casamento com Bruno D'Ancona.

