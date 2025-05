Fabiana Justus desabafa sobre viajar sem os filhos: 'Sofrendo'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus contou que irá curtir uma viagem entre amigas e desabafou sobre o fato de viajar sem os filhos

Nesta segunda-feira, 5, Fabiana Justus contou que irá curtir uma viagem entre amigas para Nova York, nos Estados Unidos. A empresária afirmou que marcou a viagem faz tempo, mas que ficou com o coração apertado de deixar os filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, e Luigi, de um ano, frutos do seu casamento com Bruno D'Ancona.

"Eu estou aqui sofrendo indo para o aeroporto porque eu estou indo sem as crianças. Estou indo viajar com amigas, não sei há quantos anos eu não fazia isso. Uma amiga minha me convidou para ficar no apartamento dela em Nova York junto com outras amigas. Vai ser muito gostoso. Eu topei, já faz tempo que a gente marcou. Eu topei com a condição que estivesse tudo bem, que eu pudesse ir. Graças a Deus está tudo bem, então estou indo", começou ela, que no último ano foi diagnosticada com leucemia. Atualmente, a doença está em remissão.

Em seguida, Fabiana contou que os filhos ficaram ótimos com a saída dela. "Estou com aquele frio na barriga, aquele sofrimento de largar as crianças em casa, mas as crianças me deram tchau, 'boa viagem, mamãe' e nem tchum. Eles sofrem zero. São só cinco dias, mas mesmo assim, mãe sofre né? Eu não sei há quantos anos eu não vou para Nova York, acho que já faz seis anos. Estou muito animada, é uma cidade que eu amo. Também não sei a quanto tempo não viajo sem ficar preocupada com as crianças no voo, o que elas vão comer, se dormiram. Vou cuidar de mim, então vai ser interessante", afirmou.

Momentos em família

Antes de viajar, a influencer Fabiana Justus teve a oportunidade de curtir muito a família. A famosa mostrou, no domingo, 4, novas fotos do caçula, Luigi, de um ano, fruto do relacionamento dela com o marido, Bruno Levi D'Ancona. Os dois também são pais das gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos.

Nas imagens, o menino aparece em uma das propriedades do avô, o empresário Roberto Justus. A família se reuniu no local após a renovação de votos do famoso e a esposa, a influencer Ana Paula Siebert.

"Melhor lugar do mundo com meu parceirinho", escreveu Fabi na legenda da publicação. Ela também aparece nas imagens em meio ao cenário natural e mostrou alguns animais que vivem no local.

