Dia das Mães: Fabiana Justus conta como educa os filhos: 'Não pode'

No Dia das Mães, Fabiana Justus conta em exclusiva para a CARAS qual tipo de mãe é e qual educação dá para os três filhos; veja

Mãe de três, a influenciadora digital Fabiana Justus contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital qual tipo de mãe ela é. Casada com Bruno D'Ancona, a empresária teve as gêmeas, Chiara e Sienna, de seis anos, e o pequeno Luigi, de mais de um ano.

Apesar de terem uma boa condição financeira, a influencer revelou que coloca limites principalmente nos avôs na hora de dar presentes para as crianças. Fabiana Justus disse que pede que as datas especiais sejam respeitadas para eles darem valor às coisas. Além disso, a famosa comentou que conversa bastante com os herdeiros e que preza por uma educação que os ensine a lidar com o tédio, frustrações e outras adversidades.

"Eu sou uma mãe que conversa muito com os meus filhos, mesmo pequenininhos, sempre explico muito as coisas, mas não sou uma mãe que é super permissível , que tudo pode, eu falo, por exemplo, até brigo com os vovôs, falo que não pode dar presente fora de hora, quero que meus filhos almejem as coisas, que elas desejem as coisas, então elas têm vontade de uma bonequinha, elas podem ganhar em uma data especial, então não é do nada que ela vai ganhar aquele bonequinha, eu acho isso super importante", compartilhou o que pensa.

"Acho importante que as crianças tenham frustrações, que elas aprendam a lidar com o tédio, coisas que as crianças hoje em dia têm muita dificuldade, que os adultos ficam querendo compensar. Então bota tela no carro para criança não saber que o tempo no carro ela tem que ficar entediada. Ela tem que saber que vai ter um momento entediada e ela tem que saber que vai ter momento que ela não vai ter o que ela quer", explicou que não poupa os filhos das situações.

Fabiana Justus então concluiu o que prioriza: "Acho isso muito importante, elas aprenderem a lidar com as frustrações, eu estou lá para dar todo amor, todo apoio do mundo para elas, mas acho muito importante eu dar essa base, esses valores" .

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Ainda no últimos dias, durante o evento de sua marca, Fabiana Justus contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como lidou com a separação de seus pais e o que achava da festa de renovação de votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert.

"Meu pai vai renovar os votos e eu acho isso muito lindo, acho que a renovação de votos é até mais especial que a primeira vez, porque quando você casa, você tem os planos, mas você não sabe o que vai acontecer, quando você renova você tem um relacionamento sólido, duradouro, que vocês estão caminhando juntos na mesma direção", declarou o que pensa sobre o evento.

Leia também:Dia das Mães: Sacha Chryzman fala sobre fama por ser mãe de Fabiana Justus

Fabiana Justus desabafa sobre viajar sem os filhos

Fabiana Justus contou curtirá uma viagem entre amigas para Nova York, nos Estados Unidos. A empresária afirmou que marcou a viagem faz tempo, mas que ficou com o coração apertado de deixar os filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, e Luigi, de um ano, frutos do seu casamento com Bruno D'Ancona.

"Eu estou aqui sofrendo indo para o aeroporto porque eu estou indo sem as crianças. Estou indo viajar com amigas, não sei há quantos anos eu não fazia isso. Uma amiga minha me convidou para ficar no apartamento dela em Nova York junto com outras amigas. Vai ser muito gostoso. Eu topei, já faz tempo que a gente marcou. Eu topei com a condição que estivesse tudo bem, que eu pudesse ir. Graças a Deus está tudo bem, então estou indo", começou ela, que no último ano foi diagnosticada com leucemia. Atualmente, a doença está em remissão. Saiba mais aqui!