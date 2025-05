Fabiana Justus posta fotos de viagem e relembra momento difícil

Em suas redes sociais, Fabiana Justus compartilhou algumas fotos de sua viagem para Nova York e relembrou um momento difícil

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Atualmente, a empresária está curtindo uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos, com algumas amigas. Nesta quarta-feira, 7, a famosa fez questão de postar algumas fotos da viagem e ainda relembrou um momento difícil.

Em janeiro do ano passado, Fabiana Justus foi diagnosticada com leucemia. Ela passou por algumas sessões de quimioterapia e um transplante de medula óssea, além de ter que ficar algum tempo isolada para não correr o risco de pegar nenhuma doença. Atualmente, a doença está em remissão.

"Um ano atrás elas estavam me mandando muito amor de longe enquanto eu estava isolada... e hoje estamos aqui, juntas em Nova York. Vivendo essa vida maravilhosa! Minhas amigas desde os três anos de idade. Amo muito", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Coração de mãe

Na segunda-feira, 5, Fabiana Justus contou que irá curtir uma viagem entre amigas para Nova York, nos Estados Unidos. A empresária afirmou que marcou a viagem faz tempo, mas que ficou com o coração apertado de deixar os filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, e Luigi, de um ano, frutos do seu casamento com Bruno D'Ancona.

"Eu estou aqui sofrendo indo para o aeroporto porque eu estou indo sem as crianças. Estou indo viajar com amigas, não sei há quantos anos eu não fazia isso. Uma amiga minha me convidou para ficar no apartamento dela em Nova York junto com outras amigas. Vai ser muito gostoso. Eu topei, já faz tempo que a gente marcou. Eu topei com a condição que estivesse tudo bem, que eu pudesse ir. Graças a Deus está tudo bem, então estou indo", começou ela, que no último ano foi diagnosticada com leucemia. Atualmente, a doença está em remissão.

Em seguida, Fabiana contou que os filhos ficaram ótimos com a saída dela. "Estou com aquele frio na barriga, aquele sofrimento de largar as crianças em casa, mas as crianças me deram tchau, 'boa viagem, mamãe' e nem tchum. Eles sofrem zero. São só cinco dias, mas mesmo assim, mãe sofre né? Eu não sei há quantos anos eu não vou para Nova York, acho que já faz seis anos. Estou muito animada, é uma cidade que eu amo. Também não sei a quanto tempo não viajo sem ficar preocupada com as crianças no voo, o que elas vão comer, se dormiram. Vou cuidar de mim, então vai ser interessante", afirmou.

Leia também: Dia das Mães: Fabiana Justus conta como educa os filhos