Ex-BBB Alane Dias lamenta morte da sogra, Preta Gil: 'Silêncio ecoa'

Nora de Preta Gil, a ex-BBB Alane Dias fez um relato emocionante sobre a convivência com a cantora e ressaltou o quanto a admirava

A morte de Preta Gil, ocorrida no domingo, 20, abalou bastante todo o Brasil. A cantora faleceu aos 50 anos de idade após lutar contra um câncer no intestino. Diversos amigos e familiares prestaram homenagens à artista, que deixa um legado de força, coragem e muita fé.

Alane Dias, nora de Preta, publicou um texto de condolências à família Gil. Em suas redes sociais, a namorada de Francisco Gil, único herdeiro da cantora, compartilhou um relato sobre sua convivência com a sogra e ressaltou o quanto a admirava.

"Um silêncio ecoa no coração de um país inteiro hoje. O Brasil admira e ama a Preta. Ela é e sempre será um símbolo de potência, especialmente para nós, mulheres. Nunca imaginei que um dia teria a honra de conhecê-la. Quando a vi pela primeira vez, tão linda, radiante, cercada de amigos e afeto, entendi o quanto era gigante ", iniciou a ex-participante do BBB 24.

" Tive o privilégio de conviver com sua presença em momentos que marcaram a minha vida e pude ver a forma como ela amava e cuidava de quem estava à sua volta, isso foi algo que sempre me comoveu. Hoje, penso com carinho em tudo o que ela deixou ", continuou Alane Dias.

" E me uno em afeto a quem carrega sua luz, especialmente ao meu amor, o Fran, com quem tive a sorte de cruzar caminho e que hoje é abrigo dessa memória tão viva. Admiro imensamente sua trajetória e tudo o que representa. Preta, você segue em minhas orações. Obrigada por tudo o que foi e por tudo o que é e sempre será. Vá em paz, cercada do amor que sempre semeou", finalizou a ex-BBB.

A trajetória de Preta Gil na luta contra o câncer

Preta Gil foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia. No ano seguinte, a cantora retomou o tratamento após descobrir quatro novos tumores e chegou a realizar uma cirurgia delicada de 21 horas em dezembro.

Em maio deste ano, Preta Gil desembarcou nos Estados Unidos em busca de um tratamento experimental contra o câncer, iniciado há pouco mais de um mês, em junho. O falecimento da artista em Nova York foi confirmado na noite de domingo, 20, através dos familiares.

No comunicado oficial publicado no perfil de Gilberto Gil, pai de Preta, foi informado que os familiares estão realizando os procedimentos necessários para que o corpo da artista retorne ao Brasil para as despedidas finais.

